Se pressekonferanse: Går inn med 40 millioner i Start

– En gledelig dag. Avtalen viser at vi har klart å samarbeide om viktige ting for klubbens framtid, sa daglig leder Sveinung Hedding-Valvik ved inngangen til pressekonferansen.

Start har i lang tid jobbet med en avtale med amerikanske investorer.

Roger Loughney og David Grim står i spissen for grupperingen som ønsker å gå inn i klubben med omtrent 40 millioner kroner.

Nå er avtalen klar.

Hovedtrekkene i avtalen: Ekspander/minimer faktaboks 1. Avtalen dekker negativ egenkapital og likviditet og sikrer økonomisk stabilitet. 2. 40 millioner NOK investeres i perioden. 3. IK Start vil motta fremtidig overskuddsfordeling, og i tillegg beholde alle inntekter generert fra medlemskontingenter. 4. Eksisterende TPO-avtale med Club 21 blir stanset og verdien reinvesteres i IK Start. 5. IK Start vil beholde kontrollen over sportslige beslutninger. 6. Partnerskapet vil prioritere spillerutvikling i akademiet og samhandling med fotballklubber på Sørlandet. 7. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 18. juni 2024 klokken 18:00. (Kilde: ikstart.no)

Start har kalt inn til en pressekonferanse på Sparebanken Sør Arena i dag kl. 12.30, der de vil presentere avtalen.

NRK vil strømme pressekonferansen.

– Styret i IK Start er fornøyd med å kunngjøre at de to partene, i samsvar med NFFs retningslinjer, har avsluttet forhandlingene og har kommet til en enighet om en dualmodell-avtale, skriver klubben i en pressemelding.

Les også Lanserte folkeaksje til Start – har en halv million klar

Avtalearbeidet har tatt tid

Etter klubbens årsmøte i mars, gikk styret i Start og den amerikanske investeringsgruppen i en konstruktiv dialog for å sikre den langsiktige økonomiske stabiliteten til Start.

– Avtalen løser klubbens utfordringer i forhold til negativ egenkapital og langsiktig finansiell stabilitet, sier styreleder Børre Fredriksen.

Han forteller at partene er enige om strategier som sikrer at spillerutvikling i akademiet og samhandling med fotballklubber på Sørlandet prioriteres.

Les også Fredriksen gjenvalgt – nå starter forhandlingene med investorene

Start innkaller til pressekonferanse på Sparebanken Sør Arena kl. 12.30. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

De lokale investorene i Club21 eier 25 prosent av spillerstallen i Start. Denne avtalen stanses nå, samt at verdien skal reinvesteres i Start.

– Det betyr at vi får en andel på 10 prosent av framtidig fortjeneste i det nye selskapet. Og hvor vi også forplikter oss til å føre pengene tilbake til klubben før eller siden til et formål som vi syns er fornuftig, sier Club21s talsmann Kurt Mosvold til NRK.

Han tror medlemmene vil sikre det nødvendige to tredjedels flertallet som kreves for å godkjenne avtalen.

– Det er jeg nesten helt sikker på. Det er det eneste alternativet vi har. Men ikke bare det, jeg syns det er et godt alternativ.

Mosvold har nemlig fått et godt inntrykk av Loughney og Grim.

– De tenker langsiktig, og er jordnære folk. Jeg tror de har noe bra å tilføre klubben.

Kurt Mosvold (fra venstre) sammen med Roger Loughney, tidligere styremedlem Jens Ove Klev og David Grim på årsmøtet i mars. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Medlemmene bestemmer

Start kaller inn til ekstraordinært årsmøte 18. juni 2024. Der skal medlemmene bestemme om de vil gå inn for en dualmodellavtale eller ikke. Det kreves to tredjedels flertall for å godkjenne avtalen.

Start er i store økonomiske problemer og gikk i fjor over 10 millioner kroner i minus. Klubben hadde tidligere i år en negativ egenkapital på 7 millioner kroner.

Klubben risikerer poengtrekk og nedgradering til 2. divisjon om den egenkapitalen forblir negative gjennom året.

David Grim i samtale med styreleder Børre Fredriksen etter det ordinære årsmøte i mars. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

De amerikanske investorene ser for seg at Start skal være i 1. divisjon denne og neste sesong. Deretter ønsker de at klubben skal etablere seg i eliteserien.

Det er ikke kjent hvor mye penger de amerikanske investorene har eller hvordan de har skaffet dem.

Var på besøk i mars

I begynnelsen av mars var duoen Loughney og Grim på besøk i Kristiansand. Der stilte de først opp på et møte for å møte medlemmene og svare på spørsmål. Deretter var de med på det ordinære årsmøte samme uke.

Amerikanerne har antydet at de vil investere 40 millioner kroner i Start over en tiårsperiode. Investeringen vil gå gjennom en dualmodell.

Da vil i så fall de kommersielle rettighetene overføres til investorene.

– Målet er at de 40 millionene skal brukes de to-tre første årene, og at klubben deretter skal være levedyktig, sa Loughney da han var her i mars.