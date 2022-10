– Ord blir fattig i dag. Likevel er det viktig for meg på vegne av Agder politidistrikt, å beklage sterkt og tydelig

Det sa politimester i Agder Kjersti Askholt på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Agder-politiet og Kripos var ansvarlig for etterforskingen i Kristiansand de første årene. Vi i Agder stiller oss fullt og helt bak statsadvokatens avgjørelse i dag. Vi må bære en del av ansvaret for at Kristiansen har sittet mange år i fengsel, sa hun.

– Kristiansen bør frifinnes

I dag kom nyheten om at riksadvokaten mener Viggo Kristiansen bør frifinnes for Baneheia-drapene.

Viggo Kristiansen fikk saken sin gjenåpnet i februar i fjor.

Etter 18 måneder med intens etterforskning havnet saken altså på Riksadvokatens bord.

Agder politidistrikt hadde ansvaret for saken inntil februar i fjor da saken ble gjenåpnet, og Oslo-politiet gikk i gang med ny etterforskning.

– Det er tid for selvransakelse og tid for å være ydmyk. Jeg ønsker en ekstern gjennomgang av hele saken og at den bør være eksternt ledet i hensyn til legitimiteten, sier Askholt.

Stiller seg bak riksadvokaten

Politimesteren stiller seg på vegne av Agder politidistrikt, fullt og helt bak riksadvokatens avgjørelse om å frifinne Kristiansen.

– Rettsstaten har et ansvar. Det har vi totalt sett ikke klart å ivareta for Viggo Kristiansen.

Hun fortsetter med å si at avgjørelsene i dag viser at politiet ikke har klart å gi de pårørende svar på hva som skjedde i Baneheia 19. mai 2000.

Statsadvokaten i Agder har beklaget

Agder statsadvokatembeter hadde ansvaret for Baneheia-saken frem til februar 2021. Etter det ble saken overført til Oslo statsadvokatembeter.

Fredag ettermiddag beklaget førstestatsadvokaten i Agder overfor Kristiansen.

– Jeg stiller meg bak riksadvokatens beklagelse på påtalemyndighetens vegne, for den urett som er begått mot Viggo Kristiansen og hans nærmeste. At saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten er et syn jeg fullt ut deler med riksadvokaten, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen.

– Som riksadvokaten har jeg den dypeste forståelse for at gjenopptakelsesprosessen og riksadvokatens avgjørelse også er en stor belastning for de etterlatte og pårørende til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, sier han.