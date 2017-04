Scoret i siste sekund

Arendal gikk mot semifinaletap i sluttspillet i håndball, men scoring sekunder før slutt både i ordinær tid og i andre ekstraomgang sikret 24-23-seier mot Bodø.

Bodø ledet 20–19 da Arendal skjøt i tverrliggeren like før slutt i den første av tre semifinaler. Både hjemmelagets spillere og fans raste over at laget ikke ble tildelt straffekast i situasjonen, men Bodø misbrukte sjansen til å avgjøre kampen i ordinær tid.

Isteden gikk Arendal rett i angrep og fikk sitt kjærkomne straffekast to sekunder før full tid. Straffekastet ble omsatt i mål til 20–20 og dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Hjemmelaget ledet lenge i ekstraomgangene, men slapp Bodø opp til 23–23 da det gjensto to sekunder.

- Det var nydelig

Nærmest sekundet før slutt dukket strekspilleren Laurits Mo Rannekleiv opp. Den fysisk robuste Arendal-spilleren rev til seg ballen og satte den i mål nærmest samtidig som sluttsignalet gikk, og sikret ellevill hjemmejubel etter 24–23.

– Det var godt, det var nydelig. Det spiller ingen rolle hvem som scorer så lenge det ble avgjørende mål, sier Rannekleiv til NRK.

Rannekleiv erkjenner at ØIF startet dårlig i første omgang. Nå gleder han seg til å reise til Bodø.

– Magisk

Trener Marinko Kurtovic synes kampen var gøy. Han mener at kampen svingte voldsomt og at ØIF tidvis spilte dårlig.

Trener Marinko Kurtovic mener kampen ble magisk etter hvert som den utspilte seg. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Det er magisk det som skjer i forlengelsen, sier Kurtovic.

Treneren skryter av publikum og mener arendalittene fikk drahjelp derfra.

– Vi er alltid jevne i kampene. Det var små marginer men det var vår tur, sier Kurtovic.

Også Sondra Paulsen måtte medgi at det var spennende kamp.

Sondre Paulsen scoret og det ble ekstraomganger. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det er ikke ofte det er spennende på banen, men i dag var det jævla spennende på banen. Sluttspillet betyr mye, alle får kjørt seg, det er godt å ha sluttspillet i gang, sier Paulsen til NRK.

Paulsen ser nå fram mot neste kamp mot Bodø.

– Det er små marginer som vi må jobbe med og vi har litt å gå på i angrepsspillet, tror Paulsen.

