– Med unntak av et innslag i Dagsrevyen, som betød mye, var det lite dekning nasjonalt. Og ingen nasjonale anmeldelser, sier nytilsatt direktør i Fjæreheia Amfi AS, Ida Halvorsen.

Mellom 20. og 28. juli satte Det norske Ibsenkompaniet med produsent André Moi Danielsen og Kåre Conradi i spissen opp Henrik Ibsens drama «Brand» i steinbruddscenen i Fjæreheia.

Forestillingen, med nevnte Vidar Magnussen, Kjersti Elvik og Kristoffer Olsen i sentrale roller, fikk en del omtale og anmeldelser lokalt på Sørlandet.

Men lite nasjonalt.

– Vi skulle jo selvfølgelig ønske at vi hadde hatt litt mer nasjonal presse som kom og tok turen og besøkte oss, sier Moi Danielsen.

– Viktig med anmeldelse

«Brand» hadde et belegg på litt over 60 prosent.

– Jeg er veldig glad for at så mange valgte å ta turen og besøke en fantastisk arena. Og så er det jo som for alle andre aktører: Vi skulle jo helst sett at det var 100 prosent belegg på alle forestillingene.

– Det handler om bevisstgjøring av en fantastisk arena, om hva Fjæreheia er, sier Moi Danielsen.

«Brand» med Kristoffer Olsen i hovedrollen, ble spilt i Fjæreheia i Grimstad i slutten av juli. Foto: Fjæreheia.no

Fjæreheia-direktøren skulle gjerne hatt omtale i alle landets aviser og mediehus, og også anmeldelser:

– Det å få en anmeldelse av en profesjonell anmelder er viktig for noen som driver med scenekunst. Om det er musikk eller teater, sier hun.

Bruke sosiale medier

Halvorsen kommer fra jobben som direktør for markedsføring og kommunikasjon ved Nationaltheatret i Oslo, og har forståelse for at det er vanskelig for redaksjonene å rekke over alt:

– Kulturredaksjonene er blitt veldig begrenset rundt omkring i avisene, både lokalt og sentralt. Så jeg er utrolig takknemlig for at alle de lokale og regionale avisene har vært her og anmeldt i sommer, sier hun.

Framover vil Fjæreheia Amfi gjøre som mange andre kulturaktører:

– Vi må skape interessant innhold selv i sosiale medier som gjør at folk får lyst til å komme.

Det er 25 år siden utendørsscenen i steinbruddet i Fjæreheia sto ferdig. Foto: Kilden.com

Én anmeldelse på tretti år

Forestillingene i steinbruddscenen i Grimstad, er ikke de eneste som sliter med å få nasjonal oppmerksomhet.

– I løpet av de tretti årene vi har holdt på, har vi fått én nasjonal anmeldelse, sier daglig leder Siri B. Gellein i Stiftelsen Elden.

Det var av NRKs anmelder Karen Frøsland Nystøyl i 2022.

«Elden» er Norges største spel, og er blitt spilt utendørs midt i verdensarven på Røros siden 1994. Likevel får de altså lite spalteplass i riksmedia.

– Vi inviterer også rikspressen, men får ikke omtale. Nå er vi jo heldige at vi spiller for fulle hus, men konsekvensen er jo at færre har hørt om oss, sier Gellein.

Færre anmeldere

– Det blir færre og færre som anmelder scenekunst i Norge. Der ligger det en utfordring, mener hun.

Inntrykket bekreftes av Ingegerd Eggen, museumsleder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

De står bak den tradisjonsrike forestillingen «Spelet om Heilag Olav».

Stiklestadspelet, også kjent som «Spelet om Heilag Olav», feirer 70-årsjubileum i år. Her fra en forestilling i 2019. Foto: NRK

– For 10–15 år tilbake, var det mindre kamp om nasjonale anmeldelser, sier Eggen.

I sommer feiret Stiklestadspelet i Verdal i Nord-Trøndelag 70-årsjubileum:

– Så vi fikk nasjonal omtale i både NRK og TV 2, men ingen nasjonale anmeldelser, sier hun.

Jobber målrettet

I Gudbrandsdalen har kulturfestivalen Peer Gynt jobbet målrettet i flere år med å markedsføre teaterforestillingen ved Gålå-vannet.

Det gir resultater. Forestillingen er bredt omtalt og anmeldt både nasjonalt og lokalt.

– Vi jobber aktivt mot redaktørstyrte medier, og årsaken er enkel, sier markeds- og kommunikasjonssjef Rita Støstad.

– Når vi spør publikum hvorfor de kommer, er svaret at de enten har fått forestillingen anbefalt av venner og kjente, eller de har hørt om den gjennom redaksjonell omtale. Så det å få presseomtale, betyr mye for oss.

– Færre anmeldere

NRKs anmelder Karen Frøsland Nystøyl skulle gjerne sprunget fra spel til spel og utendørsteater til utendørsteater hele sommeren.

Teater- og scenekritiker i NRK, Karen Frøsland Nystøyl. Foto: JAVIER ERNESTO AURIS CHAVEZ / NRK

– Men sånn er det jo ikke, sier Frøsland Nystøyl.

Selv var hun på ferie da «Brand» ble spilt i Fjæreheia.

– Vi tok forestillingen med i vår anbefalingsguide for sommeren istedenfor. Så anmeldte vi heller Jon Fosse i Arendal kort tid etter – da jeg var tilbake på plass, sier hun.

Les også «Jon Fosse er spot on denne sommaren»

– Det er jo òg en del av kabalen at hvis det ikke er mange anmeldere, så er det heller ikke mange som kan dra, sier hun.

– Utfordring

For når det er færre anmeldelser av scenekunst i norske medier, så er det også færre som velger å anmelde.

– Så det er en utfordring. Ikke bare for den som vil jobbe som kritiker, men det er en utfordring for meningsutvekslingen om kunst, sier hun.

– Og så er det er en utfordring for teatrene, selvfølgelig, som trenger oppmerksomheten – god eller dårlig. De trenger den fordi den viser at de fins, sier Frøsland Nystøyl.

Elden på Røros. Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Viktig for demokratiet

– Bøker, restauranter og TV-serier anmeldes ofte i media, mens det blir stadig færre anmeldelser av både konserter, plater og scenekunst utført i Norge med norske kunstnere, sier Siri B. Gellein i Stiftelsen Elden.

Hun mener det er et demokratisk problem at disse stemmene ikke blir hørt.

– Musikk og scenekunst er en viktig del av den norske kulturen. Den forteller historier om Norge, og kan bekrefte, utfordre og forandre. Den er en del av vårt demokrati, en av mange stemmer.