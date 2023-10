Savnet sjuåring i Lindesnes: Forbereder leteaksjon gjennom natten

– Vi kommer til å ha fullt trykk på letinga utover kvelden og sannsynligvis også i natt, sier innsatsleder i politiet Patrick Vollen til NRK mandag ettermiddag.

I over ett døgn har store styrker lett etter 7-åringen som kom bort fra familien sin på en jakttur nordvest for Vigeland i Lindesnes søndag klokken 13.45.

Nå jobbes det med å gjøre klart for søk gjennom natten.

Innsatsleder Patrick Vollen forbereder søk gjennom natten i Lindesnes. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Trapper opp leteaksjonen

– Vi jobber med å få inn store styrker. Vi har en plass mellom 150 og 200 mennesker ute og leter. Vi har to droner, to helikoptre som er på vei inn nå fra Rygge og Sola. I tillegg har vi 16 hundeekvipasjer, sier Vollen.

Politiet håper og tror de skal finne gutten i live og øker søkeområdet fra der gutten sist ble sett.

– Engasjementet blant letemannskapene er voldsomt stort. Vi har et inderlig håp om at vi skal klare å få dette i land, sier innsatslederen.

Politiet opplyser samtidig at det per mandag ettermiddag og kveld ikke er behov for flere uorgansierte i søket.

På en bensinstasjon i Lindesnes treffes flere som deltar i leteaksjonen. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Forsvant søndag ettermiddag

Gutten var på tur med familiemedlemmer da han ble borte cirka klokken 13.30. Ifølge politiet mistet familien kontakten med gutten rundt klokken 13.45.

Familien var på vei til en hytte de disponerte i området.

Gutten er hjemmehørende i Lyngdal. Kriseteamet i Lyngdal er koblet på.

– Vi er i beredskap. Det er en forferdelig situasjon, og det er en tung dag for mange i kommunen, sier Ordfører Unni Nilsen Husøy (Frp) i Lyngdal.

Redningshelikopter bidrar mandag i søket etter den savnede sjuåringen i Lindesnes. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Funn av solbriller

Rundt klokken 10.30 mandag morgen ble et par solbriller funnet rundt 700 meter fra utgangspunktet for søket.

– Vi knytter brillene til sjuåringen, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland.

– Det er vanskelig å vite hvor mye vekt vi skal legge på dette, men helikopter og drone har begynt å søke i området hvor solbrillene blir funnet.

Det var VG som meldte om funnet først.

– Vi har ikke noen tanker om at det har skjedd noe kriminelt, sier innsatsleder Patrick Vollen.

Røde Kors leter i terrenget etter savnet sjuåring. Foto: Synnøve Aksnes / Røde Kors

Krevende terreng

Mandag har mellom 150 og 200 personer bidratt i søket etter gutten.

Det er brukt politihelikopter, redningshelikopter og varmesøkende droner i løpet av natten. Skogsterrenget det søkes i er krevende, med mye våt myr.

Søkeområdet er på flere kvadratkilometer.

Heimevernet, sivilforsvaret og en rekke frivillige både fra store deler av Agder og Rogaland bistår.

– Den største utfordringa er å få søkt grundig og ha nok folk og nok utstyr. Det er kjempetungt terreng å gå i, sier distriktsleder Synnøve Aksnes i Røde Kors.

Flere frivillige bidrar i søket etter sjuåringen. Foto: Espen Sand / Lindesnes avis

Imponert ordfører

Lindesnesordfører Alf Erik Andersen (Frp) skryter av innsatsen til letemannskapene.

– Det er en helt formidabel innsats. Det kommer trente redningsmannskaper fra Rogaland og fra helt øst i Agder. Redningshunder kommer fra Rogaland som har kjørt ned. Det er rørende å oppleve, sier Andersen til NRK.

– Dette sier noe om at dette er en følelsesladet sak som gjør noe med mennesker.

Flere frivillige bidrar i søket etter sjuåringen. Foto: Espen Sand / Lindesnes avis

Ber folk sjekke hytter

Politiet oppfordret mandag folk som har koier og hytter i terrenget om å sjekke disse nøye.

– Vi ønsker at folk som har hytter i området, altså fra E39 og nordover mellom Vigeland og Osestad om at de sjekker ut disse hyttene, sier innsatsleder Trine Dragland.