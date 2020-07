Savnet person funnet på skjær i Lindesnes

Hovedredningssentralen har funnet en mann i 20-årene i søket etter en savnet person etter det ble funnet en tom båt drivende i Vårefjorden i Lindesnes. Den tomme båten ble funnet av en person i en fritidsbåt. Redningsskøyta, redningshelikopter, sivile og kystvaktfartøy deltok i søket.

Ifølge hovedredningssentralen tyder det på at båten har vært i bruk på morgenen av en eller flere personer.

– Eieren av båten er kjent og det er mulighet for at vi leter etter flere personer, sier Oddgeir Andersen, redningsleder ved Hovedredningssentralen.

Mann funnet

Klokken 10.19 melder Hovedredningssentralen at den savnede er funnet på et skjær like vest for Våre. Ifølge politiet er personen nedkjølt og fraktes til sykehus i Stavanger.

– Vi har funnet den savnede som er en mann i 20-årene og han fraktes med helikopter til sykehuset i Stavanger. Familien til mannen er kontaktet. Saken er nå avklart og det er ikke flere personer vi leter etter, sier Andersen.

Falt ut av båten

Politiet sier at mannen ble funnet sittende på et skjær og skal ha falt ut av båten.

– Mannen er hytteturist. Han skulle reise fra Vårøy til Båly og skal ha falt ut av båten. Han tok seg til land på et skjær, men det er usikkert hvor lenge han har vært på skjæret, sier innsatsleder, Geir Ljungqvist til Lindenes avis.