– Vi er dypt takknemlig for innsatsen alle frivillige har vist ved å delta i søket etter Aud Turid. Det er fryktelig trist at hun er død, men vi er lettet over at hun er funnet, sier 59-åringens niese, Bente Hafslund Rysstad, til NRK.

59-åringen har vært savnet siden natt til søndag. Det har vært gjennomført et omfattende søk. Hun ble funnet bak Sørlandet sykehus Kristiansand tirsdag ettermiddag.

Hadde telefon og ID-papirer

Politiet har ikke endelig bekreftet at det er den savnede kvinnen som er funnet, men familien opplyser at Håland ble funnet med identifikasjonspapirer på seg. Hun hadde også mobiltelefonen i veska.

– For oss vitner det om at hun ikke er utsatt for noe kriminelt.

Politiet sier også at det ikke er noe som tyder på at kvinnen er utsatt for noe kriminelt, men kriminalteknikere har rutinemessig gjort undersøkelser på stedet.

Ifølge Hafslund Rysstad ble 59-åringen funnet da letemannskaper hørte lyden fra en mobiltelefon.

Politiet startet søk natt til mandag. Morgenen etter ble politihelikopter, hundepatruljer, Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Rovernes beredskapsgruppe satt inn i søket.

Også mange frivillige har deltatt i leteaksjonen.

Det var store mannskaper i sving for å finne den savnede kvinnen. Foto: Lars Eie / NRK

Mistet bussen

Familiens talsperson, niesen Bente Hafslund Rysstad, har selv lett etter tanten i flere døgn.

Tidligere i dag sa hun at familien tror tanten kan ha kommet bort da hun ikke rakk en buss fra Vågsbygd.

– Det jeg tror har skjedd er at de hadde en avtale om å ta en buss, så rakk hun ikke den. Og da gikk ting litt i ball for henne, forklarer Rysstad.

Håland hadde en hjerneskade som gjør at hun mentalt er som en 10–12 år. Skaden har også gjort henne til et vanemenneske, og når hennes faste rutiner brytes skaper dette problemer for 59-åringen.

– Det som er naturlig for oss, er ikke naturlig for henne. Det er ingen av oss som hadde begynt å gå fra Slettheia til Hånes klokka halv to på natta.

Bente Hafslund Rysstad er rørt over så mange som hjalp til å finne tanten. Foto: Morten Krogstad / NRK

Overvåkningsbilder ble avgjørende

Kvinnen dukket opp på to overvåkningskameraer natten hun forsvant. Først ved en bensinstasjon et stykke fra byens sentrum, så ved et kjøpesenter i Kristiansands hovedgate, Markens.

Hovedredningssentralen ble rekvirert for å søke opp den avdødes mobil. Dette søket gjorde det lettere å finne kvinnen, ifølge Rafaelsen. Han mener likevel at det var overvåkningsbildene som spisset leteområdet mest.

– Hvorfor brukte dere så lang tid på å finne kvinnen?

– Det er det vanskelig å svare på. Her har mange søkt så godt de kan. Politiet må handle ut ifra sikker informasjon.