Satt ny norgesrekord i Kristiansand

Tomoe Zenimoto Hvas svømte inn til 1.53,02 på 200 meter butterfly og slettet den tidligere rekorden med godt over to sekunder. Rekorden til bærumsgutten ble satt under Nordsjøstevnet i Kristiansand fredag formiddag. Hvas stilte i eldste juniorklasse.