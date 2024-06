Sammenlignet nazi-flagg med det palestinske flagget

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Frp-politiker Torbjørn Nilsen la ut en Facebook-post der han sammenligner det palestinske flagget med nazi-flagget. Han slettet senere innlegget onsdag ettermiddag.

– Det å stemple palestinere som nazister er uhyrlig, sier tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Freddy de Ruiter fra Arendal.

Han er en av flere som reagerte på Facebook-posten bystyrerepresentant i Arendal Torbjørn Nilsen (Frp) la ut mandag kveld.

Nilsen delte et bilde med det palestinske flagget og nazi-flagget, med tilhørende tekst «same shit different name», som oversatt blir omtrent «samme dritt ulike navn.»

De Ruiter mente politikeren burde slette innlegget og beklage.

– Det er skuffende og trist at norske politikere kan synke så dypt i den situasjonen palestinere er i nå, hvor tusenvis av mennesker er drept i Gaza, sier de Ruiter.

Nilsens svar på dette da NRK først snakket med ham tirsdag var:

– Det er trist at folk ikke kan gi større oppbakking rundt Israels forsvar i den utrolige vanskelige situasjonen de har blitt tvunget inn i, sier han.

Onsdag ettermiddag er innlegget slettet. Nilsen skriver i en sms til NRK at årsaken er at innlegget fikk for mye lokal fokus i Arendal.

– Det er internasjonal politikk og har lite i lokalpolitikken å gjøre. Jeg har ikke endret syn på at svært mange såkalte palestinere i Gaza støtter nazistenes holdninger for jødeneutryddelse, skriver han.

– Det er viktig for meg å få frem at jeg tar fullstendig avstand fra nazisme og lignende holdninger som setter jødene i livsfare.

Stod inne for innlegget

Facebook-posten med flaggene har både fått kritikk og likerklikk.

Nilsen sa først da NRK snakket med ham at han står inne for sammenligningen, og at han opplever det palestinske flagg like provoserende som det nazistiske.

– Det er fordi de har samme tanker om hva de vil gjøre med jødene. De ville utslette Israel.

Han legger til:

– Jeg stempler ikke alle palestinere som nazister, men alle som støtter Hamas og det som skjedde 7. oktober, som nazister. Derfor bør palestinere ta avstand fra det som har skjedd.

Torbjørn Nilsen (Frp) står inne for innlegget han postet på Facebook mandag kveld. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hjertet sank i magen

Nilsen sitter i oppvekst- og kulturutvalget i Arendal kommune. Leder i utvalget er Amina Bitar (SV), som har palestinsk bakgrunn.

– Hjertet sank litt i magen da jeg så det. Vi har samarbeidet godt om andre saker og har ett godt arbeidsmiljø oss imellom, forteller Bitar.

Hun mener innlegget er uprofesjonelt, og er bekymret for hvilken standard man setter som bystyrepolitiker hvis man bruker denne sammenligningsmetoden.

Nilsen påpeker at dette ikke handler om lokalpolitikk.

– Dette er nasjonal og internasjonal politikk, og man har jo lov som privatperson å uttale seg om internasjonal politikk, sier han.

Amina Bitar (SV) ble overrasket da hun så innlegget som kollegaen hadde delt på Facebook. Foto: Nordisk Film TV/NRK

– Postet av en grunn

Bitar håper at kollegaen vil reflektere rundt det han har postet.

– Fordi man er uenig i en politisk sak, og eller faktisk har landbakgrunn fra Palestina? Betyr det at jeg i kraft av palestinske ID-dokumenter er nazist?, spør hun.

Bitar sier det ikke er sikkert at Nilsen har tenkt over konsekvensene.

Nilsen var først klar på at han ikke ønsket å ta avstand fra innlegget.

– Jeg har jo postet det av en grunn, sa han da NRK snakket med ham tirsdag.

– Hadde det ikke vært bedre for ordskiftet å være mer saklig i stedet for å bruke denne sammenlikningen?

– Det gjør ikke noe at enkelte som har veldig sympati med palestinerne, ser at det faktisker andre som har en helt annen oppfatning av dem, sa Nilsen da.

– Skjønner du at folk kan bli støtt av et sånt bilde?

– Ja, hvis de har et bilde av at palestinere og Hamas er et fantastisk flott folk som bare ønsker fred og fordragelighet, så forstår jeg det. Men nå er det jo ikke sånn. De ønsker jo bare krig og elendighet.

Nilsen understreker at han ikke har noe imot verken Bitar eller de Ruiter.

Peker tilbake

Nilsen peker tilbake på Freddy de Ruiter, og mener SV-eren selv har lagt ut innlegg og kommentarer på Facebook som viser et hat mot Israel og det Israel gjør på Gazastripen.

De Ruiter sier at det er bare tøv.

– Det må være lov til å kritisere politikk og de grusomme krigshandlingene Israelske myndigheter har gjort i et halvt år nå, uten å bli beskyldt for å være antisemitt, sier de Ruiter.

Nilsen viser til et innlegg de Ruiter postet 28. mai i år.

Dette innlegget postet Freddy de Ruiter på Facebook 28. mai i år. Foto: Skjermdump fra Facebook

De Ruiter mener dette skiller seg veldig fra Nilsens post om flaggene.

– Nilsen sammenlikner det palestinske flagget med nazi-flagget og mer eller mindre stempler palestinere som nazister eller sympatisører av nazisme. Det jeg poster er en kritikk av Israels vedvarende politikk og nå krigen på Gaza. Det er usaklig kritikk og generalisering versus politisk kritikk, sier de Ruiter.

Han understreker at han har tatt sterkt avstand fra alle angrep på sivile.

Vurderer konsekvenser

Assisterende generalsekretær i Frp, Helge Fossum skriver i en sms til NRK at Nilsens innlegg ikke reflekterer partiet.

– Nei, dette er ikke i tråd med partiets holdninger.

– Vil innlegget få noen konsekvenser for Nilsen?

– Det vurderer vi nærmere nå, skriver han.

NRK har forsøkt å få tak i Anders Kylland som er gruppeleder kommunestyregruppen til Frp i Arendal. Han henviser videre til fylkesleder Steinar Bergstøl Andersen. Han har ikke svart på NRKs henvendelser.