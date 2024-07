Svar fra kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen ASA:

– Tanken med Mellombar er at det er en snack/bar du spiser av og til mellom måltider for litt rask energi som er lett å ha med seg. Vi har valgt å ha små enheter med et lavt kaloriinnhold, slik at det blir en begrenset mengde. Vi mener vi ikke kommuniserer produktene som sunne, det kommer tydelig frem på emballasjen hva produktene inneholder. Vi anser Mellombar som et bedre alternativ enn sjokolade og godteri da man får i seg mindre sukker og mer fiber. Mellombar er ikke ment som en erstatning til vanlig mat, men som så mye annet bør Mellombar være et produkt man kun spiser av og til.

– Vi har planer om å lansere flere produkter med mindre sukker innen denne kategorien fremover, også single barer. NorgesGruppen har også sagt nei til flere merkelanseringer på grunn av høyt sukkerinnhold.

Dette svarer kategorisjef Halvor Eggen hos Rema 1000.

– Vi i REMA 1000 er opptatt av å tilrettelegge for et variert og sunt kosthold, og reduksjon av sukker står høyt på agendaen vår, både når det både kommer til utvikling av produktene våre, men også på andre arenaer, som å tilby frukt til barn på idrettsarrangement.

– Muslibarene vi selger er ikke ment som erstatning for et måltid. De er ment som et raskt tilskudd av energi når man har behov for det. Muslibarene blir ikke markedsført som sunt, eller som et mellommåltid, og vi er tydelige på hva de ulike variantene inneholder, slik at kundene våre forstår hva de kjøper.

Sørlandschips tilbyr alternativet Poppa:

– Poppabaren er rettet mot et voksent publikum. Poppa skal være ren nytelse, men det skal være lett å se hvor mange kcal den inneholder for de som er opptatt av porsjonskontroll, derfor maks 99 kalorier, sier Sofie Oraug-Rygh, Director ESG Communication and Public Affairs.

Orkla produserer nøttebaren Småsulten:

– Småsulten er en nøttebar og har høyt innhold av nøtter. Den har ingen kalorifattig merkelapp, sier Communications Manager Trude Løw Hansen.

Norgsmøllene lager Urkraft mellombarer.

– Urkraft havrebarene er produsert uten tilsatt sukker. Når det er sagt, så er det sukker i sjokoladen, og det er sukkerarter i bær og frukt ingrediensene, sier John Ronny Dalheim kjedesalgsdirektør for dagligvare.

– Vi ønsket å tilføre markedet sunnere alternativer. Blant annet uten tilsatt sukker, rik på sunn fiberrik havre, som gir langvarig energi og lavere sukkerinnhold enn øvrige mellombarer og lite mettet fett. Nå finnes ikke nøkkelhull innen barer, men våre to Urkraft havrebarer kom best ut i test med 10 av 10 poeng av Forbrukerrådet juni 2023, som vi er stolte av og fremhever på pakningen, sier Dalheim.

– Når vi skulle utvikle og lansere Urkraft havrebarer var vårt mål å gå i en retning av sunnere barer som kunne «tåle» å være i en matboks. Som i navnet Havrebar har vi lagt hovedvekt på havre, de er uten tilsetning av sukker og likevel god smak og gir påfyll av energi, sier Dalheim.