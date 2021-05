Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Alt fra kakesalg til panting av flasker har gitt inntekter. Både vi og våre foreldre har stilt opp for at vi skulle få en avslutningstur, sier Tobias (15).

Resten av landet får nå nasjonale lettelser av koronatiltakene. Dette gjelder ikke for Kristiansand kommune.

Der avlyses klasseturer for å få kontroll på smitten.

– Det er så synd at vi blir berørt av den økende smitten når man har hele tiden sagt at barn og unge skal skånes, sier ungdomsskoleelev Julie (15).

Polenturen ble avlyst i fjor Som erstatning er planen at ungdomsskoleklassen skal til Lofoten om tre uker Nå går kanskje turen tapt - sammen med 450.000 kroner

For 10. trinn ved Ve skole i Kristiansand betyr dette trolig ingen klassetur. Billettene er bestilt og avgangen er 14. juni.

Onsdag ettermiddag vedtok formannskapet å forlenge smitteverntiltakene frem til 11. juni.

Ved en ny forlengelse vil klassen tape alt.

Alle pengene tapt

– Klassen har gjennom flere år med dugnader samlet inn omtrent 450.000 kroner. De vil de ikke få tilbake dersom turen blir avlyst, sier en oppgitt Julia Ryen.

Julia Ryen jobber hardt for at sønnens klasse får reise til Lofoten. Foto: privat

Hun er forelder til en av elevene på 10. trinn på Ve skole i Kristiansand.

– Vi ble forespeilet at Norge skulle åpne igjen innen sommeren, forteller hun.

Hun legger til at dette ikke er en tur som kan utsettes, ettersom ungdommene skal begynne på videregående skole etter sommeren.

Skuffet ungdom

– Vi gleder oss til denne turen. Det handler om naturopplevelser og en slags avslutning på alle årene vi har gått på skole sammen, sier Tobias.

– Først ble Polen turen vår avlyst og hvis Lofoten nå og blir avlyst vil det bli kjipt, sier Tobias. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Klassevenninne Maren synes det var fryktelig kjipt å miste både Polen-tur og skoleball.

– Derfor blir denne turen høydepunktet på ungdomsskolen, sier hun.

For høye smittetall

Etter 17. mai-helga føyk smitten i været i Kristiansand. Siden har det vært russen som dominerer statistikken.

Det får nå konsekvenser for yngre barn som skulle dratt på tur.

– Kristiansand har et betydelig utbrudd, faktisk et av de største i landet nå. Det krever at vi skjerper tiltakene ytterligere, og særlig setter inn flere målrettede tiltak mot barn og ungdom, sier Kristin Eidet Robstad.

– Tiltakene er strengest hos russen, men treffer uheldig for dem som gleder seg til avslutningstur, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad Foto: Svein Sundsdal / NRK

Hun er oppvekstdirektør i Kristiansand, og forteller at de nye vedtakene er i tråd med anbefalinger fra FHI.

Avlysning av overnattingsturer er blant dem.

– På bakgrunn av dette avlyser vi overnattingsturer de neste to ukene. Vi følger nøye med på smittesituasjonen, og vil åpne opp for dette så fort det er forsvarlig, sier Robstad.

Dagsturer kan gjennomføres innen kohorten etter retningslinjene på gult nivå.

– Vi har virkelig forståelse for at mange er skuffet. Det er dårlig timing at vi fikk smitteutbrudd nå.

Utfordrer lokalpolitikerne

– Å informere de om dette er hjerteskjærende. Det vil være veldig mange knuste hjerter der, sier Julia Ryen.

Hun håper kommunen kan komme opp med noen alternativer for denne aldersgruppen.

– Vi har ikke gitt opp ennå. Jeg håper politikerne kan tenke alternativt. For eksempel kan klassen testes, og sette seg selv i karantene før avreise, avslutter hun.

På Trollaktiv aktivitetspark kan man blant annet rafte i Otra. Det går syv skoleklasser fra Kristiansand glipp av. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Avbestillinger for en halv million

Aktivitetsparken Trollaktiv på Evje tar årlig imot skoleklasser fra hele Sør-Norge. Siden helgen har de hatt sju avbestillinger fra skoler bare i Kristiansand.

Dette utgjør over en halv million kroner.

– Det er selvfølgelig trist. Det siste året har lært oss at vi må bare snu det negative til det positive. Nå bruker vi heller tiden til nyttig trening for de ansatte, sier daglig leder Tim Davis i Trollaktiv.

Daglig leder Tim Davis, sier de har blitt flinke til å snu det negative om til noe positivt. Foto: Leif Dalen / NRK

– En lærer fra 7. trinn i Kristiansand ringte meg. Hun sa elevene satt ved pultene og gråt. De hadde gjort en stor innsats med innsamling og dugnad.