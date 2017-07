Samlet inn 100.000 for å få pappa hjem

For å søke om familiegjenforening måtte familien til Elias Tchaba betale uttransporteringsgjeld på 100.000 norske kroner.

Den store summen fikk han til å spørre om hjelp via en video på Facebook.

– I begynnelsen var mamma og pappa usikre på ideen, men for å få det til så var det veien vi måtte gå.

Tre måneder etter har velviljen til kjente og helt ukjente mennesker samlet inn nesten 40.000 kroner. Resten av pengene bidro familie med.

Foreldrene ble overrasket og rørt over hjelpen.

– Da de så at folk faktisk sendte inn veldig mye penger tror jeg de ble helt satt ut og takknemlige. De visste ikke at så mange kom til å bry seg, forteller Tchaba.

– Det vakreste

Tchaba har kontaktet alle som har bidratt, om så bare med én krone, for å takke dem personlig.

– Jeg har tatt kontakt med hver eneste person og forhåpentligvis vist hvor takknemlig min familie er. Det er veldig vanskelig å beskrive slike følelser. Det er på en måte det vakreste man kan gjøre, å hjelpe hverandre når en ser andres nød.

Noen av bidragene overrasket 23-åringen.

Elias Tchaba og familien er overveldet over hjelpen og støtten de har fått fra lokalsamfunnet. Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

– En spesielt stor takk til studentene som selv har mye å betale og tenke på, som sendte penger og sa de skulle ønske de kunne gjøre mer. Det var rett og slett bare utrolig fint.

Å beskrive følelsen da han våknet og innså at han ikke kom til å se faren igjen på tre år, er vanskelig.

– Han er min rollemodell og det er han som har gjort meg til den jeg er i dag. Å ikke kunne være med han og snakke med han ansikt til ansikt om alt jeg har opplevd, det er ubeskrivelig.

Nå håper familien at faren endelig kan komme hjem til Vennesla.

– Alt leder til at han bør få komme tilbake, ettersom han har barn, kone og jobb her. Vi må bare satse på det beste.

– Ikke uvanlig

Seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Jon Ole Martinsen forteller at 100.000 kroner for uttransporteringsgjeld ikke er uvanlig.

Seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Jon Ole Martinsen sier det er problematisk at det går utover barn og ektefelle. Foto: ANDREA KLUGE / NRK

– Utlendingsloven gir myndighetene muligheten til å kreve betaling for kostnadene ved uttransportering, om man ikke har reist innen fristen eller reist på egen hånd. Kostnadene blir dessverre ofte høye, forklarer Martinsen.

NOAS mener at det er rom for å myke opp familiegjenforeningspolitikken i Norge.

– I stedet for å stramme inn regelverket, bør man heller se på muligheten for å kunne utøve familielivet. I et integreringsperspektiv er det viktig at man får være sammen, avslutter han.