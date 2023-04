– Det er en liten lykkerus hver gang. Jeg føler meg som en liten gutt på julaften som får åpne en pakke under treet.

Slik beskriver Fredrik Midtbø (29) følelsen han får når det kommer en ny fotballdrakt fra en norsk fotballklubb i posten.

Den følelsen har han kjent på 827 ganger det siste tiåret.

– Noen samler på bruskorker, andre på fotballdrakter. Jeg er i den sistnevnte kategorien.

For å nå målet jobber han systematisk og tar for seg landsdel for landsdel.

Den siste tiden har han hatt et spesielt fokus på Agder.

Fredrik har ingen favorittdrakt. Her står han med signert Bodø/Glimt drakt av hele laget og en Start-drakt signert av Mathias Grundetjern. Foto: privat

– Litt galskap

Til vanlig jobber han som flyinstruktør på Torp, men fritiden bruker han blant annet på å kontakte norske fotballklubber fra leiligheten sin på Andebu i Sandefjord.

Målet er å komme et skritt nærmere målet.

Alle fotballdraktene i Norge.

Det var en fotballtur til England tilbake i 2010 som tente en gnist i hans indre samler. Da kan kom hjem til barndomsklubben i Sokndal i Rogaland ville nå ha en drakt fra alle lagene de spilte mot. Årene gikk og rogalendingen flyttet til Sandefjord i Vestfold og Telemark for å jobbe. – Så kom koronaen, jeg ble permittert og da skøyt det fart i interessen, sier Fredrik Midtbø.

I ti år ha e-postene hans blitt kvittert med postforsendelser.

Fra Finnmark i nord til Agder i sør.

– Det har jo blitt litt galskap. Men folk synes det er gøy og at det setter søkelyset på norsk breddefotball.

Kunne blitt en dyr hobby

I Norge er det registrert over 1700 fotballklubber, ifølge Norsk Fotballforbund.

Målet til 29-åringen er å ha minst en drakt fra alle.

– Jeg hadde nok vært personlig konkurs skulle jeg kjøpt alle draktene selv. Men jeg opplever at klubbene synes det er gøy og gladelig sender meg en.

For å holde oversikt over hvilke drakter han mangler fører han alt inn i et excel-dokument. Og får å nå ut bruker han de kanalene som finnes.

Midtbø har fått rundt 15 nye drakter fra Sørlandet etter Facebook-innlegget. Foto: skjermdump/Lokalfotballen i Agder

– Jeg ble overrasket over hvor stort engasjement det var i Agder. Jeg har allerede blitt kontaktet av flere som ønsker å hjelpe meg.

Innlegget har så langt sikret han rundt 15 nye drakter til samlingen.

Setter søkelys på de små klubbene

At engasjementet er stor på Sørlandet overrasker ikke daglig leder i NFF Agder, Yngvar Håkonsen.

Han tror samlingen bidrar til å sette enda mer fokus på viktigheten av lokale klubber og breddefotball.

– Lokale klubber betyr mye for vanvittig mange folk. Man er stolt av klubben og egen drakt, sier Håkonsen.

Håkonsen tror klubbene setter pris på å bli sett og at det er gøy å komme frem i lyset. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Han sier likevel at det er greit at ikke er altfor mange har den samme interessen.

– Skulle det spre seg til tusenvis ville det nok skapt et økonomisk utfordringer for klubbene. Utover det ser jeg ingen andre utfordringer, sier Håkonsen.

Kunne startet museum

Et lite stykke Norge ligger pakket ned i noen plastbokser i leiligheten til Fredrik Midtbø og samboeren.

Men ut av de 827 draktene har han ingen favoritt.

– Jeg klarer ikke dra frem en spesiell. Uansett om det er en signert drakt fra et topplag eller fra en liten klubb er gleden like stor, sier samleren.

Når vi spør 29-åringen om hva han egentlig skal med draktene har han ingen gode svar.

– Man blir rett og slett litt hekta. Jeg kunne gjerne ha starta et lite museum.

Draktene tar mye plass, så Fredrik har vært nødt til å utvide lagerplassen. Foto: privat