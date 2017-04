Samler inn penger for å få pappa hjem

Etter tretten år i landet måtte familiefaren Abdul Rahman reise fra Norge.

– Det var en traumatisk situasjon, først og fremst for de små og for mamma, som har vært gjennom veldig mye fra før, sier Elias Badran.

Han er den eldste i søskenflokken på tre som fikk bli igjen i Norge sammen med sin mor.

At faren er borte, har fått konsekvenser for resten av familien. Ikke bare mangler de et familiemedlem som gjorde mye arbeid både i og utenfor huset. De mangler også en far og en ektemann.

Må betale for farens reise

Nå har eldstesønnen startet innsamling på Facebook for å få familien samlet igjen.

– Det er for at vi skal få pappaen vår tilbake, sier Elias.

Han er vant til å si ifra når han er uenig. Gjennom musikk har han lenge uttrykt seg kritisk til norsk innvandringspolitikk. Nå retter han kritikken mot uttransporteringen av faren, som kostet 100 000 kroner.

Dette må familien selv betale. Først når det er gjort, kan familien fra Vennesla i Vest-Agder søke om familiegjenforening.

Elias Badran samler inn penger for å betale for farens utreise. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Løy egentlig ikke

Bakgrunnen for utvisningen er at faren unnlot å fortelle alt om sin bakgrunn da han kom til Norge for tretten år siden.

Han oppga han at han kom fra Palestina, men at han også har Jordansk statsborgerskap, sa han ikke noe om.

– Pappa løy egentlig ikke. Han fortalte bare ikke alt, sier han.

Elias synes at situasjonen familien befinner seg i nå, er både vanskelig og urettferdig. Nå er håpet å få inn så mye penger at regningen kan betales så fort som mulig.

– På mindre enn en måned har vi fått inn 30 000 kroner. Det er jo en hel månedslønn, sier han.

Ifølge Politiets utlendingsenhet, var det 320 personer som betalte sin uttransporteringsgjeld i fjor. For noen tar det flere år å betale tilbake.