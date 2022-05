Sabotasje mot populær badeplass: – Folk kan bli drept

– Jeg blir skikkelig forbannet. Det er kjempefarlig, sier Jan Olav Johnsen.

Lederen av skjærgårdstjenesten har nå stengt av én av Lillesands mest populære badeplasser, etter at noen har plassert store steiner rett under stupebrettet.

– Jeg tror faktisk ikke de skjønner hva de har gjort. Folk kan bli både lamme og drept av å stupe i stein, sier Johnsen.

Jente traff steinene med hælen

Lillesandsposten skrev først om saken. Ingen skader er foreløpig meldt inn.

Men tidligere i dag fikk Skjærgårdstjenesten melding om ei jente som hoppet fra det 2,5 meter høye stupebrettet.

– Jeg er bare glad hun ikke stupte. Hun slo hælen borti, men ble heldigvis ikke skadet, sier Johnsen.

Jan Olav Johnsen i skjærgårdstjenesten i Lillesand. Foto: Espen Bierud / NRK

Nå blir stupebrettet stengt frem til de får fjernet steinene. Naboer i området fortviler.

– Jeg syns det er veldig simpelt gjort. De tenker ikke langt, de som gjør det. Nå må vi finne ut hvem som driver med hærverk her i byen, sier Svein Martin Conradsen.

Ingen mistenkte

Johnsen i Skjærgårdstjenesten sier det ikke er første gang pøbler er på ferde i sørlandsbyen.

– Vi har hatt en del hærverk her i det siste. Det er veldig dumt, for det er noen få som ødelegger for alle de andre ungdommene.

Knusing av ruter, småbranner på offentlige toaletter og tagging er andre pøbelstreker byen er utsatt for den siste tiden.

Kommunen vet ikke hvem som står bak.

– Hærverk er noe av det verste. Det er veldig dumt for alle som vil bruke det.

Kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Vurderer å anmelde

Kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe er opprørt over at noen har dumpet stein foran stupebrettet på den populære badeplassen.

Hun mener det er gode grunner til å anmelde sabotasjen til politiet.

– Dersom noen har gjort dette for å sabotere stupeplassen, så er det kjempeskummelt. Rett og slett stygt gjort. Dette skal vi absolutt vurdere å anmelde, sier kommunedirektøren.