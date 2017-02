Så desperate blir sørlendinger uten snø

I en byggehall i Grimstad er det mer enn byggmateriale og betong som opptar plassen for tiden. Potetsekker, såpe, og til og med en rød løper er klart til å lage improvisert snø.

Grimstad skifestival er 12 år i år, men for å stå på ski trengs det, tross alt, snø.

– Siden det ikke er et snøfnugg i Grimstad, skal vi teste forskjellige materiale, forteller Rune Nøstvik som er styreleder i Grimstad Skifestival.

Skummende snø

Først ut er det en kombinasjon av Zalo og vann som smøres ut over potetsekker. Hvitt skum formerer seg på matta, men om det ligner snø er diskutabelt.

Potetsekkene har de fått av gavmilde potetbønder.

– Vi kan dekke hele Grimstad by med disse sekkene, sier Nøstvik fornøyd.

Så vidt de bekjent har ikke kombinasjonen blitt testet før.

– Det her er første gang i norgeshistorien at noe slikt blir gjort, tror jeg. Det er ikke sikkert at det funker, påpeker styremedlem i Grimstad Skifestival Otto Jensen.

Men resultatet blir godkjent av Hedda (7) og Camilla (7), som får være de første til å teste den noe spesielle «snøen».

– Det er veldig glatt, testpilotene våre sklir som bare det, jubler Nøstvik.

– Det var veldig gøy, sier jentene fornøyd.

Det var ikke til å unngå å få den improviserte snøen av såpe på seg. Foto: Kai Stokkeland / NRK

God nummer to

Den skummende snøen er også god for andre ting.

– Jeg prøvde selv med ski med stålkanter og det funket som bare det! Der var det mye gammel moro, det var litt klister på de fra 1989, men det er borte nå fordi såpen har renset dem, konstaterer Nøstvik.

Den nye løsningen når likevel ikke helt opp til ekte snø.

– Den blir en god nummer to. Man får ikke feste, så hvis man skal gå veldig fort er felling tingen på dette underlaget.

Han gleder seg til å se hvordan «snøen» kommer til å fungere i praksis når startskuddet går for festivalen.

– Det blir kjempespennende å se hvordan det går når 400 barn skal gå på underlaget.

Styremedlem Otto Jensen (f.v.) og styreleder Rune Nøstvik tyr til desperate tiltak for å skape snø. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Rød løper

En rød løper fra Grimstad Kortfilmfestival ble også testet ut underveis.

– Det funker like bra, men spørsmålet er om vi klarer å dekke 350 meter med det. Så vi må se om kortfilmfestivalen har nok røde løpere til oss. Vi skal også teste ut kunstgress de nærmeste dagene.

Styret i Grimstad Skifestival er såpass fornøyd med nødløsningen til nå at de gjerne vil dele kunnskapen sin med andre som kan trenge det.

– Vi håper de i Oslo følger med på dette. Vi drar gjerne til barneskirennet i Holmenkollen og viser hvordan de kan gjøre det, tilbyr styrelederen.