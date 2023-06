– Vi har mottatt analysen av blodprøven. På bakgrunn av dette ble siktelsen mot fører endret til å gjelde kjøring i påvirket tilstand, sier politifaglig etterforskningsleder ved Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon, Tove Glendrange.

I en pressemelding skriver politiet at den siktede er avhørt og at han har erkjent straffskyld for kjøring i påvirket tilstand. Han har samtykket til førerkortbeslag.

Fra før av var føreren siktet for uaktsom kjøring.

Det var tidlig om morgenen mandag 1. mai at politiet fikk melding om en trafikkulykke på E39 ved Fosseland mellom Feda og Flekkefjord i Agder.

En russebil hadde kjørt ut av veien og lå delvis i vannet.

Fem personer ble sendt til sykehus. Alle ble betegnet som alvorlig skadet.

Russebilen lå delvis under vann. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Blodprøven tatt flere timer etter ulykken

Glendrange forteller at blodprøven ble tatt flere timer etter ulykken og at den derfor ikke gir et riktig bilde av påvirkningsgraden under kjøringen.

– Graden av påvirkning vil være et tema under hovedforhandling, sier hun.

Gjenstår fortsatt en del arbeid

Siden ulykken har politiet etterforsket saken for å få klarhet i hendelsesforløpet.

Ifølge Glendrange gjenstår det fortsatt en del arbeid.

– Vi venter blant annet på legeuttalelser om skadene til de involverte, og rapporter fra krimteknisk og Statens vegvesen, sier hun.