Rundt 40 veier stengt på Agder

20 veier i Aust-Agder og 19 veier i Vest-Agder er stengt på grunn av oversvømmelser. I tillegg er det en rekke veier med redusert fremkommelighet. Vågsbygdporten i Kristiansand er fremdeles stengt for trafikk. Her er fullstendig oversikt for Aust-Agder og Vest-Agder.