Ruller opp narkotikasak

Politistasjonssjef Terje Gundersen, sier til Grimstad adressetidene at det jobbes med en større narkotikasak i kommunen. Det skjer i forbindelse med at det for noen dager siden ble avdekket store mengder hasj og amfetamin i en bolig i Grimstad, skriver avisen.