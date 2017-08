Rosenborg fortjent videre

– Jerv var best i de første fem minuttene og da scoret de, og så var de best i de fem siste minuttene, men ellers synes jeg vi har bra kontroll, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen etter kampslutt.

Han mener det ble unødvendig spennende på slutten og synes laget hans burde punktert kampen på et tidligere tidspunkt. Ingebrigtsen roser Grimstad-laget.

– De spiller godt og skapte trøbbel for oss, men vi kom os gjennom det, sier Ingebrigtsen.

Han påpeker at de har spillere som hr spilt mange kamper og at det var et bevisst valg å hvile noen av de beste spillerne sine.

Det var Jerv som startet oppgjøret aller best og etter bare 11 minutter scorer Eirik Haugstad. Tønnessen slo inn fra venstresiden og ingen Rosenborg-spillere snappet opp innlegget. Ballen endte opp hos Haugstad på bakerste stang, som headet ballen i mål.

Her jubler Jerv etter scoring av Eirik Haugstad. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Etter scoringen tok Rosenborg tak i kampen og etter 33 minutter kom endelig belønningen. Vingen Milan Jevtovic ble spilt igjennom og avsluttet mellom beina på Knutsen.

Til pause var stillingen 1–1.

Milan Jevtovic kommer gjennom og setter utligningen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Etter pause var det Rosenborg som kom best i gang, og etter 60 minutter slo Yann-Erik de Lanlay inn et innlegg. Matthías Vilhjálmsson steg høyest og headet ballen i mål forbi Knudsen.

Her stanger Vilhjamsson RBK i ledelsen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Det var en veldig tøff kamp, og Jerv var veldig sterk fysisk og gjør det vanskelig for oss, sier Vilhjálmsson.

Vilhjálmsson sier de ikke ble overrasket over hva som møtte dem, og at de visste hva som kom til å møte laget fra Trøndelag.

– Etter den tidligere scoringen til Jerv la de seg kanskje litt lavere, så vi fikk lagt trykk på Jerv, så da ble det vanskelig for dem, sier islendignen med en fortid i IK Start.

På slutten hadde Jerv flere store sjanser til å utligne og sikre ekstraomganger, men Rosenborg-forsvaret holdt ut.

– Det er litt kjedelig at det ikke ble seier, med det føltes godt å score, sier Jerv-spiller Eirik Haugstad.

Han mener det var marginer som gjorde at Jerv ikke gikk videre i cupen.

– Det første målet vi slipper inn er unødvendig, og så har vi sjanser til å score flere, sier Haugstad.