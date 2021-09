Ropstad: – Vi vil gå av så fort en ny regjering er på plass

– Vi har mista støtten i Stortinget, og vi vil gå av så fort en ny regjering er på plass. Jeg vil bare takke Erna Solberg, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Like før klokka 23 kom partilederen på talerstolen.

– Men la det ikke være tvil. Vi vil kjempe for KrFs politikk hele veien i opposisjon.

Stemninga har i kveld gått fra jubel til fortvilelse hos KrF.

Og fra fortvilelse til jubel.

Seint mandag kveld lever KrF sitt liv omtrent midt på sperregrensa, ifølge opptellingen.

Med et endelig utfall under 4 prosent er det krise.

– Hvis vi våkner i morgen tidlig og ser at vi er under sperregrensa, er mitt budskap at KrF er på ingen måte ferdig, sier Ropstad.

KrF i kamp mot sperregrensa Du trenger javascript for å se video.

Kan miste mange mandater

Ved 23-tiden mandag kveld var KrF inne med tre stortingsrepresentanter - som er kraftig nedgang fra dagens åtte.

Det kan bety en stortingsgruppe med Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Ulstein.

Bollestad nekter å se for seg et KrF under sperregrensa:

– Dette skal vi «pittlaren meg» dra i land!

– Vi har jobba så ekstremt bra som lag. Dette skal vi klare!

Agder KrFs Jørgen Kristiansen og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius får den første valgprognosen mandag kveld. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

KrFU-ere i tårer

På KrFs valgvake i Oslo sitter KrFU-medlemmene Jona Lie, Constance Tuv, Hilde Alice Gunvaldsen og Thea Eikin.

Klokken er nær 22. Akkurat nå smiler prognosene.

KrF er like over sperregrensen.

– Det er veldig deilig når vi ligger over grensen. Vi har lagt ned så utrolig mye arbeid. Vi ligger nær grensen, men håper trenden fortsetter oppover, sier KrFU-erne.

De innrømmer at tårene har kommet og gått.

– Men det er gledestårer, når tallene viser over 4. Vi tror vi havner over.

– Hvordan ser fremtiden ut, mener dere?

– Det ser bra ut. Den er gul.

Reddet i siste liten

Ved forrige stortingsvalg havnet partiet på 3,9 prosent på denne første målingen. Da karret partiet seg opp til 4,2 prosent i løpet av kvelden.

KrF sikret seg da 5 av 19 utjevningsmandater.

I Agder stakk partiet av med begge to.

Etter lang tid nede på 3-tallet i oppslutning, tok KrF et lite steg opp mot sperregrensen i høst.

Statsråd Dag Ulstein demonstrerer at partiet ligger tett på sperregrensen under mandagens valgvake i Bergen. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Boligbråk kan ha mobilisert

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land Åshild Mathisen bemerker at KrF har mobilisert tungt for å vekke bibelbeltet.

Nå handler det om å overleve som parti.

– Ropstads trøbbel med boligsak kan være det som drar partiet under sperregrensen. Er det èn ting kristne ikke liker, er det grådighet. Men det kan også ha mobilisert fordi KrF-ere opplever at mediene er ute etter partiet, sier hun.

Statsviter Dag Wollebæk ved Institutt for samfunnsforskning sier KrF kan tenkes å klare et resultat på nivå med 2017-valget, som endte med 4.2 prosent.

– Ryktene om partiets død er altså overdrevet. KrF ser ut til å ha overlevd avskallingen til det nye partiet Sentrum. Og saken med Ropstads bolig har ikke påvirket oppslutningen, sier Wollebæk.

Han peker på at KrF hadde medvind de siste ukene før valget.

Drama, tårer, spenning. KrFU-medlemmene Jona Lie, Constance Tuv, Hilde Alice Gunvaldsen og Thea Eikin på valgvaken i Oslo. Foto: TRULS ANTONSEN / NRK

Hareide med høye skuldre

KrF-statsråd Knut Arild Hareide legger ikke skjul på at skuldrene er høyt oppe.

– KrF har normalt lavere oppslutning blant forhåndsstemmene, og i 2017 klatret vi over i løpet av kvelden. Vi har greid en mobilisering på slutten. Jeg er blitt mer og mer optimistisk utover valgkampen.

– Men, kan dette være din siste valgvake?

– Det kan det bli. For meg er det viktigste hvordan det går for KrF. Og så håper jeg regjeringen får fornyet tillit, sier Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er forberedt på at jobben hans snart kan være over. Foto: Truls Antonsen / NRK

Den tidigere partilederen er forberedt på at KrF-hatten legges på hylla i kveld.

– Ved valg kan det skje et skifte. Det må vi være forberedt på. En epoke i mitt liv kan være over i kveld.

– En varslet avvikling

På et gjennomsnitt av nasjonale målinger i september nådde KrF 4,0 prosent, ifølge Poll of polls.

I år har godt over 1,6 millioner personer stemt på forhånd.

Det er over 42 prosent av de som har stemmerett og soleklar rekord.

I tillegg er en del av stemmene fra valgdagen, der stemmelokalene stenger før klokka 21, ferdig opptalte.

– Ropstads seier over Hareide var en seier for det regionale KrF, ikke for det nasjonale KrF. Dette er historien om en varslet avvikling, enten partiet ender like over eller like under 4 prosent, sier kommentator i kultur- og debattidsskriftet Samtiden Edvard Lysne.

Han mener 2021-valget er i ferd med å vise at grunnfjellet forvitrer.

– KrF er ikke lenger et nasjonalt, politisk parti. Dagens KrF er i all hovedsak et regionalt parti med ein tung base, som så vidt løfter dem over grensa, mener Lysne.