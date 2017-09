Ropstad åpner for nye løsninger

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er åpen for forslag for å få ned midlertidigheten for asylbarns opphold, uten å fjerne ordningen totalt. Han sier et alternativ er sårbarhet- eller rimelighetsvilkår som vil sikre flere mindreårige en trygg hverdag.