Røk ut rett før semifinalen: – Kjipere enn jeg hadde regnet med

Hvordan endte den litt forsiktige Marit Malm Frafjord opp som linjespiller for Norge, og hvilke skitne triks gikk hun med på å ta i bruk på streken? Hva tenker hun om suksessen på håndballandslaget? Og hva gjorde at hun kom tilbake etter å ha lagt opp i 2018? Du trenger javascript for å se video.