– I mine øyne vitner slike utspill om at Røde Kors er helt frakoblet virkeligheten i Ukraina, sier Erik Helgesplass i den humanitære organisasjonen NorseAid.

Både NorseAid og flere andre organisasjoner som bistår landet, reagerer på at Røde Kors fredag ba om at folk ikke sendte mer vintertøy til landet.

– Ukraina har nok vinterklær, uttalte seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen til NRK.

Helgesplass mener dette er langt fra sannheten. Han er i Kyiv når han snakker med NRK, og ifølge han har mange mennesker bare det de står og går i.

En 11 år gammel jente får seg nye sko for vinteren. De rosa skoene til høyre egner seg dårlig i den kalde årstiden. Foto: Privat

Bruker sommerjakker

Før helga leverte NorseAid humanitær hjelp i Kharkiv.

– Vi leverte en sending i den mest ødelagte landsbyen i dette fylket og det er et skrikende behov for varmekilder og vinterklær, sier Helgesplass.

Han sier de så barn som gikk rundt med tre tynne sommerjakker på seg. Mødre ba også om vintertøy til barna sine som kun satt inne.

De hadde ikke klær til å være ute.

– Det er ikke dunjakka du tenker på først dersom du må flykte for livet.

NorseAid ved Erik Helgesplass og Ole Marius Husby deler ut utstyr, klær og leker på en skole i Chernihiv nord for Kyiv. Foto: Jan Arild Evensen

15 minusgrader

Jørn Kvist som har vært involvert i hjelpearbeid i Ukraina siden krigsutbruddet, reagerer også på Røde Kors sine uttalelser.

Han sier de kun leverer det ukrainerne ber om. En del av dette er varmt tøy.

– Norge er ett av få land i verden som kan bidra på varmt vintertøy. Vi kan ikke tillate at den største organisasjonen sparker bein under dette, sier Kvist.

Folk lader mobiler og får varmen i et hjelpesenter i Kherson tidlig i desember. Foto: STAFF / Reuters

Han mener det faller på sin egen urimelighet at det ikke er behov for vintertøy i et land som har 15 minusgrader, er i krig og uten strøm.

Kvist tror Røde Kors henviser til polske organisasjoner som er overarbeidet. NRK fortalte tidligere i år at klær til ukrainske flyktninger hopet seg opp i Polen.

– Vi leverer direkte til Ukraina. Alt kommer i bruk og det gjør det etter kort tid, sier Kvist.

Jørn Kvist (t.v.), Julia Erohina-Knutsen og Volodymyr Novosad foran aggregat som Ukrainaforeningen i Bergen har samlet inn. Disse og 100 til som Fyllingsdalen Teater selv har finansiert sendes til Ukraina onsdag denne uka. Foto: Privat

Røde Kors: – Gi dem penger

Seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors sier at deres generelle inntrykk er at det er nok vinterklær i Ukraina.

– Vi baserer våre behovsanalyser på det internasjonale Røde Kors og Ukraina Røde Kors som ikke foreløpig har bedt om klær.

Han sier organisasjonen har tusenvis av frivillige som jobber i alle deler av landet.

– De gir oss tilbakemelding på hvilke behov det er i ulike deler av landet.

Han påpeker at Ukraina er et av verdens største land og at en generell bemerkning om at det er nok varme klær overalt, derfor kan gi et unøyaktig bilde.

Han sier de ikke ønsker å sparke beina under lokale initiativ til å samle inn klær, men at det er viktig at det da er et mottakerapparat i andre enden.

– Vi erfarer at den beste måten å støtte på er å gi dem penger i hånda slik at de kan kjøpe seg det de trenger. Det driver Røde Kors med over store deler av Ukraina.

Seniorrådgiver i Røde Kors Torben Bjørke-Henriksen sier det er stor mangel på generatorer over store deler av Ukraina. Foto: Røde Kors / Olav Saltbones

Tar ikke med vinterklær

Harald Vågene driver Familiehjelpen Ukraina. Organisasjonen har kontakt med privatpersoner som videreformidler både penger, varme klær og annet utstyr i landet.

De leverer til internt fordrevne flyktninger. Ifølge Vågene er det snakk om så mange som 7 millioner.

NRK forklarer Hvilke varer og utstyr trengs i Ukraina? Bla videre Mat med lang holdbarhet Tørket mat og hermetikk, nøtte- og proteinbarer, tørket frukt, pasta, supper, pureer, kondensert melk og søtsaker.

Baby-mat (måltider). Ikke glass!

Mat til husdyr. Husholdningsprodukter Soveposer

Liggeunderlag

Tepper

Puter Medisiner Plaster

Bandasjer

Sårvask

Sterile kompresser Elektronikk Powerbanks

Batterier

Lommelykter

Walkie-talkie Varer du IKKE kan sende Klær, unntatt termisk undertøy og ullundertøy

Ferskvarer

Væsker som ikke er i hermetiske bokser

Farlig og forbudt innhold som for eksempel fyrverkeri, våpen og ammunisjon, narkotiske stoffer, verdisaker som edelstener, penger eller verdipapirer. Kilde: Posten.no Forrige kort Neste kort

Han reagerer også sterkt på Røde Kors uttalelser.

– Det kan godt hende Røde Kors har et lager, men klærne når i alle fall ikke ut til folket, sier han.

Vågene forteller at de for få dager siden fikk beskjed om at det var en liten jente på 11 år som ikke hadde vinterklær. Da sørget de for å skaffe det.

– Tenk deg selv at du flykter med to unger og bare tar med det mest nødvendige som papirer, litt klær og mat. Da tenker du ikke på å ta med vinterklær også.