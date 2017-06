Rocka debutant

Hun begynte å synge cover-låter på små puber for rundt seks år siden, og fikk god respons for stemmen sin. Det motiverte 43-åringen til å begynne å skrive egne sanger.

Skylder på Bon Jovi

– I begynnelsen tolket jeg andres låter på min måte, men nå er jeg endelig ute med to egne sanger, sier Kisten Odderstøl Jåsund stolt.

– Drømmen om å satse på musikk har alltid vært der, innrømmer hun, men det har ikke passet å satse på det før nå.

– Jeg har alltid vært svak for 80-tallsrocken, innrømmer Kirsten.

– Jeg satt hjemme på jenterommet og lyttet på Bon Jovi, og da jeg hørte ham "live" i Drammenshallen som femtenåring, var jeg solgt, ler hun.

Den voksne debutanten er opprinnelig fra Vennesla, og har slått seg ned i Kristiansand.

– Jeg var så heldig å bli kjente med gitarist Tom Anders Klungland fra Flekkefjord. Han fikk frie tøyler til å sette sammen et band, og det fungerte kjempebra i studio, forteller Kirsten.

Koser seg på scenen

Jåsund er takknemlig for at hun fikk med seg Tom Anders Klungland på laget. Foto: Janne Aateigen / NRK

– Det er moro å spille sammen med Kirsten, skyter Tom Anders inn.

– Vi liker å ta ting på sparket begge to, og når vi får innspill fra publikum om hva de har lyst til å høre tar Kirsten gjerne imot ønsker.

– Vi har det veldig gøy sammen på scenen, sier gitarist Klungland.

Nå gleder de to seg til å spille konserter med bandet. Sommerens høydepunkt blir å spille på "Tirsdagskonserten" 11.juli på Fiskebrygga i Kristiansand.

– Det blir kjempegøy og da pleier det å være et stort og bra publikum, smiler Kirsten.

Radiospilling utenlands

Som artist har hun valgt å kalle seg Kira J. Hun forteller stolt at i vår ble singelen hennes "Sleepless" spilt både på en engelsk og en amerikansk radiokanal.

– Jeg måtte høre opptaket i ettertid for å vite at det virkelig var sant, ler hun.

– Jeg liker godt melodiøs hardrock med gode tekster.

Rocken jeg synger står nok sterkere i utlandet, men nå gjør jeg mitt for at den skal få bedre kår her til lands også, sier Kirsten Odderstøl Jåsund, som sikter mot å gi ut sin første EP i løpet av året.