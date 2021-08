– Jeg har gledet meg til dette helt siden i fjor høst og synes det er skikkelig kjipt hvis det ikke blir noe av, sier Filippa Stølen.

Etter planen skal hun mønstre på skoleskipet Fullriggeren Sørlandet 22. august.

17 havner i Europa, Afrika og de karibiske øyer står på programmet.

Både PC, støvler og uniform til turen er allerede handlet inn.

Å sove i hammock hengt opp i taket i samme rom som 59 andre ungdommer, er en opplevelse hun har sett fram til.

Fullriggeren Sørlandet ble sjøsatt i 1927 og er verdens eldste seilende fullrigger. Foto: Hans Erik Weiby/NRK Sorlandet

– Jeg har gledet meg til å få nye venner, skape nye minner og besøke nye kulturer.

Nå risikerer både Filippa og de andre ungdommene at hele skoleåret blir avlyst.

På vaksinejakt

De fleste elevene er 17 år. Fortsatt er flertallet av elevene uvaksinerte.

Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om det skal tilbys vaksine til 16- og 17-åringer.

Filippa Stølen sammen med pappa Thomas Stølen på hytta i Søgne. I sommer har hun flere ganger sett Fullriggeren kjøre forbi. – Noen ganger har vi tatt båten ut for å møte henne. Hun er fin, sier Filippa. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Se svar fra FHI lenger ned i saken.

Thomas Stølen, pappaen til Filippa, forteller at de har vært i kontakt med mange ulike instanser i et forsøk på å få vaksinert datteren – uten resultat.

Dagen etter intervjuet med Filippa og faren, ble det imidlertid klart Filippa likevel vil få vaksine. Hun skal få den i Vennesla kommune som har et drop-in tilbud. Familien bor til daglig i Oslo.

– Skal man få en løsning må FHI på banen og ta en beslutning. Det er det som er hemskoen. Det burde være rom for at man kan ta de beslutningene lokalt, sier han.

Tipser hverandre på chat

Dette har noen av kommunene gjort. Derfor er 19 av de 47 norske elevene, som skal seile med «Sørlandet», nå vaksinert.

Stavanger og Bergen er blant kommunene som har vaksinert 16- og 17-åringer som skal på utveksling til tross for retningslinjene fra FHI.

Filippa Stølen synes det er rart at det er så tilfeldig hvem som får vaksine og ikke. Hun synes det er synd at FHI ikke kan ta en beslutning nå.

– Vi prøver å tipse hverandre på en chat vi har om hva vi kan gjøre for å få vaksine. Folk er ganske stressa.

– Hun er så fin

Administrerende direktør på «Sørlandet» Knut Arne Gjertsen sier det haster å få en avklaring om de resterende ungdommene.

– Vår problemstilling faller mellom to stoler hvor ingen hittil har tatt ansvar. Nå står elever i fare for å miste utdanningen sin, sier Gjertsen.

Fra familiehytta på Sørlandet har Filippa sett fullriggeren » seile forbi i sommer.

– Hun er så fin. Vi har flere ganger tatt båten ut for å «møte» henne.

Først for to uker siden skjønte hun og faren at skoleåret risikerte å gå i vasken.

– Egentlig er det jo en enkel løsning på problemet. FHI må ta en beslutning for denne lille gruppa. Slik det er nå blir det forskjellsbehandling.

FHI forstår frustrasjonen

FHI skriver i en e-post til NRK at de har stor forståelse for at dette er frustrerende for de ungdommene det gjelder.

«Men inntil videre er det kun åpnet for at enkelte barn og unge ned til 12 år, som har underliggende sykdommer, får tilbud om koronavaksine», skriver Sara Viksmoen Watle i avdeling for smittevern og vaksine.

Hun opplyser at regjeringen ennå ikke har besluttet om 16- og 17-åringer skal få tilbud om vaksine mot covid-19.

Fra hytta i Søgne kaster Filippa Stølen lange blikk etter skoleskipet når det seiler forbi. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

«FHI leverte en anbefaling rundt dette til Helse- og omsorgsdepartementet før sommeren og vil komme med en oppdatert vurdering av dette snarlig før regjeringen fatter sin endelige beslutning» skriver Watle.