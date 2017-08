Restauranter tjener godt på Arendalsuka

Siden oppstarten i 2012 har politikk-begivenheten «Arendalsuka» trukket folk fra hele landet. Mye folk i byen gir kjærkomne penger i kassa til blant annet spisestedene i området.

– Dette er en næring med små marginer. Økt omsetning i én uke i august, betyr veldig mye for oss, sier Sigmund Rose som driver fem spisesteder på Langbrygga i sørlandsbyen.

Opp 35 prosent

Arendalsuka som begynner mandag 14. august og avsluttes lørdag 19. august, arrangeres samme uke som skolene starter opp igjen etter sommerferien. Det er vanligvis en laber uke for bransjen.

– Hadde vi ikke hatt Arendalsuka, tipper jeg at omsetningen hadde gått ned med 50 prosent, sier Rose.

Takket være det årlige arrangementet går omsetningen imidlertid den andre veien.

Ifølge Rose har Arendalsuka tidligere gitt restaurantene i byen samlet sett en økt omsetning på 35 prosent sammenliknet med uken i forveien.

Arendalsuka som hvert år trekker folk som er interessert i politikk til byen, arrangeres for sjette gang i år. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Hektisk uke i forveien

Forberedelsene til uka som kommer er godt i gang. Det er mye som må på plass før flere tusen gjester inntar byen.

– Akkurat nå står det seks kokker på kjøkkenet og produserer enorme mengder mat og fyller kjølere og frysere med alt som skal selges neste uke. I løpet av en slik uke går det mye mat, sier Rose.

– Hva betyr Arendalsuka for Arendal og dere som driver restauranter?

– Vi har vært uheldige og mistet store arrangement som Hovefestivalen og båtmessa. I tillegg til at Arendalsuka betyr mye for omsetningen, er den viktig for å sette Arendal på kartet. Dette er noe folk i hele landet og også i utlandet får med seg.