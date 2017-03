Restauranten i Q42 konkurs: – Kjedelig å måtte lukke døra når du prøver å bygge noe

Daglig leder i Kvartal 42, Billy Øksendal, arbeider nå for å finne nye løsninger for restauranten. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Foajé og restaurant i Q42 Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Driveren av restauranten begjærte oppbud på tirsdag. Men vi skal sørge for at folk som er på arrangementene våre, får mat, sier daglig leder for Kvartal 42, Billy Øksendal.

– Vannskaden skjedde – midt i oppbyggingsfasen for kongressenteret. Det var et veldig vanskelig tidspunkt, og ødeleggelsene ble en stor belastning for driften.

Mange har satt spørsmålstegn ved om en restaurant uten alkohol kan lønne seg. Øksendal sier at omsetningen i starten var bra, men at avbruddet nå var ugunstig.

– Stopper ikke arrangementene

Arrangementet i kongressenteret går som før til tross for vannskader og restaurantkonkurs. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Dette har ingen innvirkning på arrangementene vi kjører i Kristiansand kongressenter. Der er det en god del bevertning, men det løser vi ved at folk på huset her trår til. Vi arbeider nå med å finne nye løsninger for restauranten. I første omgang tar vi over driften selv. Restauranten er fremdeles stengt på grunn av vannskaden.

Årsaken til skaden som skjedde 14. februar, var at en kobling hadde løsnet fra en vannledning til en vask. Vannet sto og rant hele natta og førte til skader i fire etasjer.

Øksendal sier at hele hotelldelen måtte stenge på grunn av vannskaden.

– Men, vi har klart å holde kongressdelen i gang.

– Betydelige konsekvenser

Beboerne kan inntil videre ikke bruke trivselssenteret (til høyre) på grunn av vannskadene. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Vannet gjorde ødeleggelser for minst fem millioner kroner. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Trivselssenteret som beboerne bruker, kan kanskje åpne til 17. mai. I mellomtiden må store deler av bygget tørke.

Øksendal regner med at skadene beløper seg til fem millioner kroner. Dette dekkes av forsikringen. I tillegg kommer avbrudds- og leietap som bygget også er forsikret for.

– Når blir det normal drift?

– Det er vanskelig å si. Vi er glad for at arrangementene har gått uberørt, men vi kan ikke selge hotelldelen og utnytte trivselssenteret slik vi hadde planlagt. Så skaden har fortsatt betydelige konsekvenser, sier daglig leder Billy Øksendal.