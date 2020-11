Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kjenner ikke hele situasjonen ennå. Vi har registrert de møtene som har vært, og hvor mange som har vært til stede, men vi har ikke fullstendige lister. Nå er det testet mange, og mange av svarene er positive, sier ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen.

26 personer har lørdag testa positivt på korona i Lyngdal. I nabokommunen Lindesnes er tallet foreløpig 20. Alle knyttes til fem religiøse samlinger i Lyngdal forrige helg.

Også personer i Farsund, Hægebostad, Kristiansand og Søgne er smitta.

Alle samlinger utenfor hjemmet er nå forbudt i kommunene Lyngdal, Lindesnes, Farsund, Kvinesdal og Hægebostad. Dette gjelder i første omgang frem til mandag. Flekkefjord kommune iverksetter ikke noe pålegg, men går ut med en sterk anbefaling.

På det meste skal det ha vært 103 personer på ett av møtene.

– Vi har et smittesporingsteam som er i gang med å få oversikt. Og så lenge vi ikke har det, har vi heller ikke kontroll, sier ordføreren.

Setter i verk tiltak

To personer som torsdag testa positivt, deltok på flere religiøse samlinger forrige helg. Det er snakk om en kristen, rumensk menighet. De leier lokalene til Betania Lyngdal.

– Menigheten har mange rumenske deltakere. Det kan være de ikke har fått med seg alle restriksjonene, og at det kan være noe av forklaringen på det som har skjedd, sier ordføreren.

Betania-menigheten, som leier ut lokalene, vil ikke kommentere saken.

En rumensk menighet leide lokalene til Betania i Lyngdal forrige helg. Fire samlinger har ført til et massivt koronautbrudd. Foto: Krister Kvinlaug/Lyngdals Avis / NTB

Alle de nye smittetilfellene knyttes til utbruddet i dette miljøet.

Kommunene vet ikke hvor mange som nå må i karantene, men ordføreren i Lyngdal tror det er mange. Og når de får oversikt over nærkontakter, kan det bli enda flere.

Nå setter kommunen inn tiltak for å få kontroll på smitten.

– Fra og med i morgen pålegger vi alle arrangementer å stenge. Og så må vi ta stilling til skoler og barnehager utover morgendagen, sier Kristensen.

Skoler og barnehager kan bli stengt, men det er ikke sikkert det blir innført restriksjoner på alle skolene og barnehagene i kommunen, sier han.

Politianmelder

Kommunen politianmelder for brudd på smittevernloven. De skriver at de er kjent med at isolasjon ikke er blitt overholdt.

– Det er en person dette først og fremst gjelder. Men det kan være menigheten vi må anmelde, sier Kristensen.

Lyngdal kommune har fått et stort smitteutbrudd. Nylig skjedde det samme etter en korøvelse i nabokommunen Farsund Foto: NRK

Kriseledelsen i Lyngdal er bekymret over språkbarrierene. Miljøet fremstår som lukket, skriver de i en pressemelding.

Liten kommune uten smitte

Den rumenske gruppen er stor i Lyngdal. Et par hundre bor i kommunen.

Menigheten har også medlemmer i nabokommunene Lindesnes og Hægebostad.

115 personer i Lindesnes er testet etter arrangementene. Alle de smittede er nå satt i isolasjon, ifølge kommunen.

Hægebostad hadde fredag ingen smitta i kommunen. Nå er det to som har testa positivt.