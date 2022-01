Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Mange hoteller opplever allerede nå stor booking. De sier de har dobbelt så mange bookinger for juli den 3. januar 2022 som de hadde 3. januar 2021, sier Synnøve Elisabeth Aabrekk.

Hun er daglig leder i Visit Sørlandet.

Også campingplasser i sør opplever stor interesse. Espen Sjølund er allerede i gang med å forberede Tingsaker familiecamping i Lillesand for sommeren.

– Jeg sier det samme hvert år, men det stopper jo aldri, sier han og sikter til mange bookinger.

Mens isen dekker badestrendene, booker nordmenn sommerferie. Og interessen for ferie på Sørlandet har aldri vært større.

– Allerede i slutten av november var juli nesten helt full, sier Sjølund.

Espen Sjølund ved Tingsaker familiecamping i Lillesand har allerede begynt med forberedelsene til årets sesong. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Mesternes mester-effekt

Mange har brukt jula til å bestille. Visit Sørlandet har opplevd stor økning i bruk av hjemmesiden deres den siste tiden.

På toppen av en allerede stor interesse kommer effekten av NRK-programmet Mesternes mester.

I fjor med Arendal og omegn som kulisse, mens årets sesong er spilt inn i Lillesand og Kristiansand.

– Vi har jo veldig god erfaring fra i fjor. De siste to dagene har vi hatt over 30.000 besøkende på våre hjemmesider, som har lest om Mesternes mester.

Hun er ikke i tvil om at NRK-programmet er god reklame for landsdelen. Så langt har 1,3 millioner sett sesongpremieren.

– Å få nydelige bilder fra vår landsdel uke etter uke over en lang periode er helt fantastisk, sier hun.

Synnøve Elisabeth Aabrekk i Visit Sørlandet tror de som ser på Mesternes mester fremover vil la seg påvirke om å komme til Sørlandet. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen

Ifølge Aabrekk er det lurt å være tidlig ute om du vil feriere på Sørlandet i sommer. Hun anbefaler folk å booke noen uker før eller etter fellesferien.

– Det er fortsatt veldig fint, og man får full sommer på Sørlandet selv om man ikke velger akkurat de mest hektiske ukene.

Kristiansand på topp

Ser man på de mest søkte destinasjonene på Finn i 2021, ligger Norge soleklart på toppen både på flybillettsøk, hotellsøk og søk etter feriehus- og hytter til leie.

– I forbindelse med pandemien i 2020 så vi en eksplosiv økning i etterspørsel etter feriehus- og hytter til leie på Finn. Denne etterspørselen har fortsatt inn i 2021, sier Terje Berge, som er kommersiell direktør i Finn Reise.

Berge forteller at etterspørselen har vært særlig stor den siste tiden, etter at de nye restriksjonene kom.

Blant de mest populære destinasjonene for leie av feriehus- og hytter i Norge i 2021, finner man Kristiansand, Kragerø og Hemsedal.

– På sommeren så vi at destinasjonene ved sjøen var særlig ettertraktet og ble mye søkt etter. Utover høsten og vinteren er det fjelldestinasjonene som har tatt over, sier Berge.

1. Kristiansand 2. Kragerø 3. Sørlandet 4. Hemsedal 5. Hvaler 6. Trysil 7. Geilo 8. Spania 9. Arendal 10. Hafjell

Tror på ny Norges-sommer

Aabrekk tror det blir en ny Norges-sommer i år også, og ser frem til at landsdelen skal fylles opp med turister.

– Jeg tror også at nordmenn opplever at Norge kan levere. Vi har opplevelser i hele Norges land som folk har lyst til å oppleve. Man må ikke nødvendigvis reise til utlandet.

Det gjelder også ekteparet Fremming, som feiret jul på en campingplass i Lillesand.

De er ikke redd for å dele idyllen med flere.

– Her er det folksomt hele sommeren. Så det er vi vant til, sier Sjur Fremming.

Sjur og Eli Fremming syns Mesternes mester-programmet gir flott reklame for Sørlandet. De er ikke redd for å måtte dele idyllen ved Tingsaker camping med flere. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK