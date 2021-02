Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Smitten er spredt rundt. Det som gjør oss urolig, er at vi ikke klarer å smittespore godt nok, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Fredag melder Kristiansand kommune om 38 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Det er rekord.

– De lyver nok litt, de nye tallene. Det har noe med at vi har begynt å sende alle prøvene til Oslo. I går hadde vi unormalt lave tall, og veldig høye i dag, forklarer Skisland.

Ordfører Jan Oddvar Skisland sier kommunen sliter med smittesporing. Foto: Svein Sundsdal

Mange med ukjent smittevei

Syv av de smittede har ukjent smittevei.

– Det er en krevende situasjon for smittesporingsteamet, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Vi har 20-30 prosent som vi ikke klarer å finne ut hvor har blitt smittet. Nå satser vi på at folk følger reglene vi har satt inn, sier ordføreren.

Han regner med det kommer nye smitteverntiltak i kommunen på onsdag.

Dette er tiltakene i Kristiansand Ekspandér faktaboks Stenge treningssentrene

Total skjenkestopp på utesteder

Stenge svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende

Stenge innendørs fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

Serveringssteder, som restaurant, kafé, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering.

Kommunen vil også at folk skal bruke munnbind på offentlige steder innendørs, hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre mennesker. Det foreslås samtidig at følgende tilbud kan holde åpent: Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere.

Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år Tiltakene gjelder fra natt til onsdag 24. februar, og varer i første omgang til 4. mars.

Seks av de smittede går på Torvmoen barnehage i Søgne, opplyser kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Hittil i februar er 389 personer smittet i Kristiansand.

De siste to ukene har kommunen over 200 smittede per 100.000 innbyggere.

Det er det høyeste tallet i landet.