Rekordmange henvendelser til Kirkens SOS

De siste årene har Kirkens SOS i Agder fått 17.500 henvendelser årlig. I år ble dette tallet nådd allerede i november. 2016 blir et rekordår i antall henvendelser via telefon og chat.

Det sier daglig leder Asle Bjorvatn.

– Vi ser at det har vært en økning i antall henvendelser som besvares av våre frivillige her på Kirkens SOS, sier han.

Flere tenåringer

Bjorvatn synes det er veldig trist at det også viser seg at det er stadig flere tenåringer som tar kontakt.

– Det er trist at noen må oppleve angst og smerte som barn skulle vært forskånet for, men samtidig er det bra at de tar kontakt for å få hjelp, sier han.

I år har Kirkens SOS i Agder 40-års jubileum. I den forbindelse har det vært markeringer, noe som muligens har gjort arbeidet de gjør mer synlig.

Bjorvatn tror det kan være noe av forklaringen på at det har kommet flere henvendelser i år.

– Det kan bety at vi har klart å nå ut til flere med budskapet vårt, men det kan også bety at det er enda flere mennesker som har det vanskelig. Bak hver telefonhenvendelse vi får, er det ett menneske som sliter, sier han.

Daglig leder for Kirkens SOS i Agder, Asle Bjorvatn. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Mange gruer seg til jul

Bjorvatn vet at julehøytiden kan være ekstra vanskelig for noen.

– Det er en sårbar tid for dem som ikke forbinder jul med hygge. Det er mange som gruer seg til jul, sier han.

Kirkens SOS i Agder kan kontaktes på telefon: 22 40 00 40, eller man kan chatte via nettsiden.