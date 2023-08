Rekordlav strømpris: – Strømkrisen er over

– Vi har aldri hatt negative snittpriser på Sørlandet før. Det gjelder også Midt-Norge, Nord-Norge og Vestlandet. Så dette er ny rekord.

Det sier strømanalytiker i Volue insight, Benjamin Thomassen.

Tirsdag er gjennomsnittlig døgnpris for strøm negativ i alle de fem norske prisområdene.

Får betalt for å bruke strøm

Massiv nedbør fra uværet «Hans» fører til mange fulle vannmagasiner både i Norge og Sverige. I tillegg er det mye vind både i Norden og i Europa.

Når det i tillegg er sommer og ferietid fører det til et stort overskudd av strøm, og dermed negative strømpriser.

Vil strømkundene tjene penger på å bruke strøm nå?

– Ja, hvis du ser isolert på forbruket så får du betalt for å bruke strøm nå. Men så kommer jo nettleien og andre påslag i tillegg, sier Thomassen.

Det produseres langt mer strøm enn det brukes både i Norden og i Europa nå. Det blir det billig strøm av. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Strømkrisen er over

Blant privatpersoner, bedrifter og industrien i Sør-Norge frykter nok mange en ny høst og vinter med skyhøye strømpriser.

I fjor vinter var strømprisen opp mot åtte kroner pr kilowatt time.

Strømkrisen: – Aldri opplevd maken til krisestemning og bekymring

Men senioranalytikeren hos Volue Insight har gode nyheter.

– Jeg vil si at strømkrisen er over. Vi kjører ulike modeller og det er ingen av de som indikerer prisnivåene vi har sett tidligere. Så jeg tror ikke vi vil se de strømprisene vi har lagt bak oss igjen, sier Thomassen.

Sjokkpris i august i fjor

Når NRK treffer Stine Vikøyr på tur i Kristiansand med sin to måneder gamle datter er strømprisen på minus åtte øre pr kilowattime.

– Det passer fint med lav strømpris nå for det blir mye klesvask når vi har en liten en. I dag tidlig tenkte jeg faktisk på at nå kan jeg bare la tørketrommelen gå.

Den nybakte moren, Stine Vikøyr, setter stor pris på at hun igjen kan vaske klær uten å tenke på strømprisen. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Slik tenkte ikke Vikøyr i august i fjor. Da var prisen på strøm i Sørvest-Norge på det høyeste oppe i 8,22 kroner per kWh.

– Da kjøpte vi inn ved, og jeg husker jeg tenkte vi var heldige som nettopp hadde kjøpt varmepumpe.

Ikke mulig å binde strømprisen nå

Med en rekordlav snittpris er det nok mange som gjerne skulle bundet strømprisen nå for å unngå strømregninger på nivå med de vi fikk i vinter.

Rolf Bjarne Eriksen, leder for salg og kommunikasjon i Å strøm sier det ikke er mulig og viser til strømstøtten.

Så lenge det finnes en strømstøtte lønner deg seg ikke med en fastprisavtale. Det sier Rolf Bjarne Eriksen, leder for salg og kommunikasjon i Å Strøm. Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

– Statens strømstøtteordning er lagt opp slik at den skal ta de høyeste pristoppene med at staten dekker 90 prosent av strømprisen over 70 øre. Dermed gjør strømstøtteordningen noe av jobben som en fastprisavtale vanligvis har gjort.

Han sier en spotprisavtale er det beste så lenge strømstøtteordningen gjelder.

– Da har kundene en sikring mot strømpriser over 70 øre, og de får samtidig med seg dager med lave priser, slik vi ser i dag, sier Eriksen.

Brukes mindre, men produseres mer

Senioranalytiker i Volue Insight Benjamin Thomassen sier det er en stor reduksjon i strømforburket både i Norden og Europa etter de høye prisene i vinter. Samtidig produseres det stadig mer kraft.

Både når det gjelder vind-, sol- og vannkraft øker produksjonen.

Senioranalytiker Benjamin Thomassen i Volue Insight. Foto: Privat

I tillegg bidrar Finlands atomkraftsatsing på øya Olkiluoto med å øke elektrisitetsproduksjonen i det nordiske strømmarkedet.

Når i tillegg vannmagasinenen er fulle ser det veldig lovende ut for høsten og vinteren.

– Når ressursene går opp, går prisen ned, slår Thomassen fast.

