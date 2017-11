Rekordbesøk på julemarked

Over 1500 personer besøkte søndag julemarkedet på Bragdøya i Kristiansand. Til tross for at båtene gikk i skytteltrafikk, måtte flere stå over en time i kø på brygga for å fraktes ut, skriver Fædrelandsvennen. Markedet hadde 25-årsjubileum.