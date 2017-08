Rekord i togtrekking

Tirsdag 8. august kommer NRKs populære sommertog til Nelaug i Åmli kommune. Under besøket ønsker Tore Konnestad å sette rekord i togtrekking. Han sier til Agderposten at han trenger minst 250 frivillige for å trekke toget og dermed sette rekord.