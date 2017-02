Rekonstruerer tepper fra fangeleiren på Grini

20 tepper skal stå klare til utstillingen på Grinimuseet frigjøringsdagen i år. Nå jobbes det på spreng for å få teppene ferdig til fristen.

– Nå har vi kommet i gang med produksjon av vevingen. Det tar kanskje to uker å lage ett teppe, sier veverimedarbeider Kristian Lans Sivertsen.

Han holder på med et teppe som skal bli grått med tre blåe striper i hver ende. Det er en tidkrevende og utfordrende prosess.

– Her var det veldig vanskelig å komme frem til riktig gråfarge. Disse teppene er produsert av et avfallsprodukt, eller ull som er revet opp og brukt om igjen. Det kan være gamle ullgensere, sokker eller ullundertøy, sier han.

Veverimedarbeider Kristian Lans Sivertsen vever et nytt teppe. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

Originalt teppe fra andre verdenskrig

Teppene lages etter modell fra det ene originale teppet som er igjen fra fangeleiren på Grini.

Avdelingsleder ved Sjølingstad museet, Sylvi Sørensen, sier at det betyr mye å få et slikt oppdrag.

– Det var litt spesielt for oss å få låne et originalt «Griniteppe» og å få kjenne på det. Det er mange som har familiemedlemmer som satt på Grini under krigen, sier hun.

Hennes egen bestefar og grandonkel satt også på Grini. Ifølge Sørensen gjør det at hun får en indre motivasjon til å lagge disse teppene. Hun håper teppene vil bety noe for andre også.

– Å få se et teppe som har vært i bruk av en fange i en fangeleir, gjør inntrykk på folk, eldre som unge, sier hun.

Teppet til venstre er en reproduksjon av originalen til høyre i bildet. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

–Dette gjør inntrykk på folk

Teppene er tynne og nesten lange nok til å dekke én person. Det er mange tepper som skal lages. Veverimedarbeider Kristian Lans Sivertsen, har ingen tid å miste.

– Nå røyk det en redningstråd. Det er ikke så gøy. Da må vi bare få tredt den inn igjen. Det skjer spesielt nå på vinteren nå som det er så tørt, sier han.

Han prøver en gang til. Nå håper han bare at teppet blir likt originalen.

– Det ble jo likt dette her. Dette ble bra, sier han.