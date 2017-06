Reist rundt og forsket på flått

Universitet i Agders flåttforsker, Bjørn-Erik Kristiansen, har trålet hele Helgelandskysten etter flått for å finne ut hvor langt den brer seg. Han fant ut at flåtten ikke overlever lenger nord Dønna, en øy som ligger sør for Nesna i Nordland.