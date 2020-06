– Jeg har alltid tenkt at jeg har vært alene, selv om jeg ikke har vært det, forteller stavangerjenta.

Lettelsen kom da hun tilfeldigvis fant en gruppe som heter «Høye damer i høye hæler» på Facebook.

For å være medlem i gruppa, må man være over 1.80.

– Jeg ble veldig glad!, sier 21-åringen.

Norske kvinner er i gjennomsnitt 1.67. Det er 20 centimeter lavere enn Bjørkmann, som er 1.87.

Regine flyttet til Kristiansand for to år siden. Her studerer og jobber hun. Foto: Christina Cantero / NRK

Etter å ha funnet Facebook-gruppa, ble hun med på å utvide gruppa til Instagram og Snapchat. Nå er Bjørkmann én av flere som deler tips, råd og tanker om hverdagen med flere hundre følgere.

Alt fra hvor man bør kjøpe treningstights, til historier om hvordan det er å reise på trange fly og tog som høy jente.

Å reise kollektivt er utfordrende for høye jenter og damer, forteller Regine. Setene er trange for de lange beina. Foto: Christina Cantero / NRK

Målet med gruppa er å hjelpe flere med å akseptere høyden sin.

Og hun har fått nye venner. En av dem er Tonje Gletne fra Lyngdal.

– Jeg har aldri møtt en dame som er høyere enn meg, sier Tonje Gletne. Hun bor i Lyngdal, og er en av jentene som bidrar til «Høye jenter» på Instagram og Snapchat. Foto: Privat

– Det «perfekte» kroppsideal

Grupper i sosiale medier kan være med på å styrke eget selvbilde, mener professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder.

– Og som igjen kan føre til at en kan stå opp for seg selv slik en er, legger hun til.

– Det er godt å møte andre som opplever det samme som deg.

Professor i spesialpedagogikk, Ingrid Lund ved Universitetet i Agder. Foto: NRK

Fordi høye jenter nødvendigvis ikke harmonerer med bilde av det «normale», er det mange som føler seg annerledes, tror Lund.

– Samtidig er det viktig å si at det er mange jenter som er høye og som trives med det. Men de jentene som det her vises til er det mange som vil gjenkjenne seg i opplevelsen av at det er vanskelig når en ikke opplever seg som de andre.

– Derfor er så utrolig viktig at normalitetsbegrepet løftes opp, kritiseres og utvides.

– Jeg tenker at jeg har brukt nok tid på å være ukomfortabel med høyden min. Nå er det nok, sier Regine. Foto: Christina Cantero / NRK

Ville operere seg lavere

Gjennom oppveksten, og særlig ungdomstiden, har Bjørkmann følt seg annerledes.

Da hun gikk på ungdomsskolen ville hun operere seg lavere.

På ungdomsskolen var det spesielt vanskelig å være en høy jente. Dette bildet ble tatt da Regine gikk i 10. klasse. Foto: Privat

21-åringen føler fortsatt at hun får merkelige blikk når hun går i byen. Hun prøver å ignorere det, men føler ofte at folk stirrer.

Hun har også fått mange kommentarer opp igjennom årene.

En av kommentarene hun husker best, var fra en nyttårsfeiring for et par år siden. Da var det en av gjestene som hadde pekt på skoene hennes og spurt hvem som hadde så store føtter.

– Kommentaren ødela hele kvelden min, forteller hun.

Det er ikke alltid lett å finne klær når man er en jente på 1.87, men denne kjolen satt som et skudd. Foto: Christina Cantero / NRK

Ble avvist på grunn av høyde

Nå har det blitt bedre. Hun aksepterer høyden sin mer og mer.

På guttefronten kan det fortsatt være vanskelig.

– Gutter er kresne. De vil helst ha lave jenter.

– Av og til sier jeg at jeg har gitt opp kjærligheten.

Regine har opplevd å bli avvist på grunn av høyden.

– Jeg har vært i et forhold der jeg var høyere enn gutten. Jeg synes det er like fint når jenta er høyest.