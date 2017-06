Redusert klimautslipp med 38 %

Aust-Agder fylkeskommune har redusert klimautslippene sine med nesten 40 % fra 2015 til 2016. Et av tiltakene har vært en satsing på biodiesel, som dekker drivstoff-forbruket for over 90 % av virksomhetens maskiner og kjøretøy.