Christer Paulsen var markedssjef i Start fra 2006 til 2012. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Tidligere markedssjef Christer Paulsen har et stort hjerte for klubben og ser nå med bekymring på at Start står uten sportssjef og uten daglig leder én måned før seriestart.

– Det blir et spennende møte i kveld, det er mye som står på spill. Det er blitt en spesiell situasjon med at Even (Øgrey Brandsdal red.anm.) dessverre har sagt opp, sier Paulsen.

Han synes det er en uheldig situasjon.

– Det virker som om de er splittet og det er kjempetrist.

Even er en type som legger hele hjertet sitt i jobben. Det er viktig å respektere at han nå har valgt å trekke seg. Geir Tønnesland / Styreleder i Start

Håper det ordner seg

Paulsen understreker at det er enormt viktig at et topplag som Start fungerer på alle plan. Han håper det vil ordne seg på kveldens årsmøte.

– Det må komme en løsning. For det første må klubben samle seg. Så må de prøve å gi de beste arbeidsbetingelsene for det sportslige. Det betyr enormt mye for Sørlandet at vi har et tippeligalag som fungerer.

Styreleder i Start, Geir Tønnesland, sier at oppsigelsen kom som en overraskelse.

Styreleder i Start, Geir Tønnesland. Foto: Nicolai Prebensen

Han skal i kveld redegjøre for hvorfor Even Brandsdal har valgt å trekke seg som administrerende direktør i klubben.

– Even er en type som legger hele hjertet sitt i jobben. Det er viktig å respektere at han nå har valgt å trekke seg. Redegjørelsen som vil bli lagt frem i kveld vil bidra til dette.

Tønnesland tror at kveldens årsmøte vil gå sin gang tross den nylige oppsigelsen.

Even Øgrey Brandsdal har valgt å si opp stillingen sin i Start. Foto: NRK Sørlandet

– Fokuset vil ligge på klubben og våre medlemmer, samtidig er vi gang med å tilrettelegge slik at Steinar Pedersen kan ta Start tilbake i eliteserien der vi hører hjemme.

Ingen klare kandidater

Arbeidet for å finne en ny administrerende direktør er nå i gang. Tønnesland vil likevel ikke peke ut noen klare kandidater enda.

– Vi har allerede begynt å diskutere hvem som vil være aktuelle i rollen, men hadde jeg nevnt navn ville de nok vært overasket selv.