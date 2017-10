Brannen ble meldt til nødetatene ved 23.30-tiden torsdag kveld.

Ifølge politiet var det kun en beboer i huset da boligen begynte å brenne. Vedkommende reddet seg ut av bygningen og fikk varslet om brannen.

Beboeren ble sjekket av ambulansepersonell på stedet.

Like etter klokken 02 natt til fredag meldte politiet at brannen var slukket og at huset var totalskadet i brannen.

Saken etterforskes videre ved Grimstad politistasjon. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.