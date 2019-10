Redaktør beskyldt for «klipp og lim» - går av på dagen

– Jeg har arbeidet svært hardt i en krevende periode. Det har imidlertid oppstått en situasjon som nå har eskalert, sier redaktør Camilla Glad til egen avis, fire måneder etter at hun startet.

Trond Nøstvold Tou fra Kragerø Blad Vestmar tar over som konstituert redaktør, melder Aust-Agder Blad.

– Det blir en utfordring etter at det har vært mye bråk lokalt. Det er noe vi som jobber i avisen må løse sammen, sier han.

NRK har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Glad.

Styreleder Jan-Arild Frønes Tveten ønsker ikke å kommentere hvorvidt initiativet til den hurtige avgangen kom fra styret, eller om redaktøren fikk med seg en økonomisk sluttpakke for å gå på dagen.

– Vi hadde et møte i forrige uke der vi diskuterte uroen som er. Utover det ønsker jeg ikke å uttale meg, sier klubbleder og journalist i Aust-Agder Blad, Stig Sandmo til NRK.

Aust-Agder Blad er lokalavis for Risør og Gjerstad. Foto: Pål Tegnander / NRK

Kritisert i leserinnlegg

Glad ble i forrige uke kritisert for å ha brukt «klipp og lim» i lederartiklene. Medier24 har funnet frem fem eksempler på dette.

Da beklaget redaktøren overfor nettavisen at hun ikke hadde vært nøye nok med kildehenvisninger.

– Min mening har aldri vært å stjele noens tekst, men jeg ser at jeg burde henvist tydelig til hvor enkelte utdrag er hentet fra. Jeg beklager at jeg ikke har vært tilstrekkelig påpasselig på dette, sa hun til Medier24 i forrige uke.

Hun har også blitt beskyldt for å senke kvaliteten i lokalavisen. I et innlegget takket redaktøren for konstruktiv kritikk, og inviterte til et folkemøte om utfordringene. Det er nå avlyst.

Redaktøren sier til sin egen avis at den siste tiden har vært krevende.

– Det har, i mine øyne, vokst frem en intensitet i ytringene på nett som ikke står i stil med det faktiske grunnlaget. Jeg anerkjenner at dette er en belastning for alle i avisen. Jeg ønsker ikke at «støyen» som har oppstått rundt min person skal prege deres daglige arbeid, jeg vil heller ikke at det skal gå ut over en avis, jeg har blitt svært glad i. Ved å fratre stillingen, håper jeg de ansatte nå kan få ro til å gjøre jobben sin. Alt godt ønskes til den som tar over, sier hun.