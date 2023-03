− Vi arbeider fortløpende med planene, og vi er styrket i troen på å lykkes. Vårt anslag nå er at over 100 av dagens ansatte vil kunne sysselsettes ved en delvis oppstart.

Det opplyste konsernsjef Jan Enno Bicker på et allmøte for de ansatte i REC Solar i Kristiansand i ettermiddag.

Samtidig vil over 50 ansatte trolig bli sagt opp når permitteringsperioden utløper 26. mars.

– De ansatte rammes hardt av denne beslutningen. Vi står i en ekstremt krevende situasjon som vil berøre mange mennesker og familier. Det kjenner vi sterkt på i dag, sier Industri Energi-tillitsvalgt Andreas Hadland i en pressemelding.

I august i fjor ble det kjent at REC Solar Norway skulle stenge ned i inntil 26 uker. Bakgrunnen skulle være høye strømpriser.

I september ble produksjonen satt på vent, og 200 ansatte ble permittert.

I løpet av permitteringsperioden har rundt 80 ansatte sagt opp og fått jobber andre steder.

Ingen endelige avgjørelser

REC Solar Norway hadde ved permitteringsstart rundt 250 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn.

På et allmøte for tre uker siden ble det klart at ledelsen jobbet for en delvis oppstart av fabrikken.

Arbeidsgiver kan permittere ansatte i en periode på inntil 26 uker i løpet av en 18 måneders periode.

For REC Solar var denne grensen begynnelsen av mars.

På møtet onsdag understreker Bicker at ingenting er endelig avgjort, og at det er styret som senere i mars skal ta stilling til et eventuelt forslag om oppstart.

– Det er leit at den rådende situasjonen gjør at vi ikke kan ta inn igjen alle ansatte. Vi vet at dette vil skape utfordringer for dyktige og gode kolleger som vi ikke lenger har mulighet til å sysselsette, sier Bicker.

Samtidig er han glad for at det ser ut til at de kan tilby arbeid for i overkant 100 ansatte ved en oppstart.

Konsernsjef Jan Enno Bicker Rec Solar Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

De ansatte har tolket en utvidet permisjon som et positivt signal på at REC Solar jobber for å få til en ny oppstart.

Det har vært fryktet at dette allmøte likevel skulle komme med dårlige nyheter.

I dialog om strømstøtte

Før nedstengingen var Bicker i dialog med myndighetene om strømstøtte.

22. august kom næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på besøk hos REC Solar i Kristiansand.

Der deltok han i et lukket møte med ledelse, tillitsvalgte og ansatte.

– Det er viktig at selskapene skal drive for egen regning og risiko. Hvis vi forrykker denne balansen for mye og skattebetalerne skal stille opp når det blir for vanskelig, vil det over tid svekke produktiviteten og verdiskapningen til næringslivet i landet, sa Vestre til NRK etter møtet.

4. januar i år ble saken også tatt opp i Stortingets spørretime.

Da uttalte næringsministeren at det ikke er næringsministerens eller regjeringens jobb å forklare norske, private bedriftseiere hvilke avtaler de skal ha.

Vestre la også til at de har redegjort for alle tiltakene de gjør som vil ha effekt over tid.

Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at REC Solar Norway hadde et underskudd på nesten 2,4 milliarder kroner i 2021, noe som ifølge avisen var fire ganger så mye som inntektene.