REC Solar legger ned i Norge: – Mange blir berørt av dette

– Det er et slag i trynet å få denne beskjeden. Det er mange personer og familier som blir berørt, sier hovedverneombud Vidar Ree til NRK.

Beslutningen kommer som følge av vesentlig overproduksjon av silisium til solceller på verdensbasis. Det har ført til et dramatisk prisfall for RECs norskproduserte produkter, skriver styret i en pressemelding.

Nedleggelsen fører til at de rundt 100 ansatte mister jobben.

– De ansatte tar det tungt. Det er ingen som har lyst å miste jobben sin, sier hovedtillitsvalgt Andreas Hadland.

Ville fortsette produksjonen

De ansatte ble informert på allmøter onsdag ettermiddag.

Administrerende direktør Jan Enno Bicker, sier at de har prøvd å holde hjulene i gang.

– Vi har gjennomført flere tiltak de siste 12 månedene for å opprettholde virksomheten, men vi er kommet til punktet der det dessverre ikke er mulig å se for seg produksjon av silisium i Norge som går i balanse.

– Vi beklager at dette nå rammer dyktige REC-ansatte, sier Bicker.

I pressemeldingen påpekes det at den negative markedsutviklingen, høye produksjonskostnader og flyktige energipriser er forventet å fortsette.

Konsernsjef i REC Solar Norway Jan Enno Bicker, sier at de har jobbet i et år med å opprettholde virksomheten. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Håper på oppkjøp

Arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug i Industri Energi, som representerer mange av de ansatte i REC Solar, har fulgt situasjonen ved bedriften tett.

Han viser til at Norge og EU har strategier for å satse på solindustri og at de hadde håpet at eierne ville fortsette i Norge.

– Dessverre viste det seg å ikke gå i den retningen. Vår jobb nå er å følge opp våre medlemmer, sier Nordhaug.

Han mener satsingen på denne typen industri i Europa gjør at det kan komme nye eiere inn.

– Vi har et lite håp om at det kan komme nye eiere som ønsker å satse på solproduksjon på Sørlandet, sier Nordhaug.

Arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug i Industri Energi, som representerer mange av de ansatte i REC Solar, har fulgt situasjonen ved bedriften tett. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

En «wake-up call»

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander (H), mener nedleggelsen av industribedriften er alvorlig.

– Jeg er lei meg først og fremst for de ansatte som mister jobben, sier han til NRK.

Han mener nedleggelsen viser at landsdelen har dårlig konkurransekraft.

– Det er en «wake-up call». Nå har jeg vært i denne jobben i rett over en måned og vi har mistet over 300 arbeidsplasser, sier Bernander.

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander (H), sier han vil ta kontakt med de tillitsvalgte i bedriften for å høre om hvordan kommunen kan hjelpe. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Bernander viser også til at blant andre Tine skal legge ned meieriet i Kristiansand.

– Jeg vil ta kontakt med tillitsvalgte i Rec for å høre om kommunen kan hjelpe til med noe, sier Bernander.

Har vært stengt

Rec Solar stengte ned produksjonen i august i fjor og begrunnet det med høye strømpriser. Over 200 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn ble permittert.

I mars i år startet bedriften opp igjen produksjonen med 122 ansatte, etter at 50 ble sagt opp og rundt 80 hadde sagt opp selv etter å ha fått andre jobber.

Så sent som i oktober ble imidlertid produksjonen stengt ned igjen i Kristiansand på grunn av en generell nedgang i markedet.

De ansatte fikk da ikke noe permitteringsvarsel.

Bedriften har slitt økonomisk over lengre tid. Regnskapet for 2022 viser et underskudd på 335 millioner kroner.

