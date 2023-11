REC Solar legger ned i Norge: – Dette er en trist dag

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Vedtaket kommer som en følge av vesentlig overproduksjon av silisium til solceller på verdensbasis, med tilhørende dramatisk prisfall på RECs norskproduserte produkter.

Nedleggelsen fører til at de rundt 100 ansatte mister jobben.

– Dette er en trist dag, sier hovedverneombud Vidar Ree i en kort kommentar til NRK.

De ansatte ble informert på allmøter onsdag ettermiddag. Med unntak av noen få personer, vil de ansatte ved virksomhetene i Kristiansand og på Herøya snarlig motta innkalling til individuelle drøftingsmøter.

– Vi har gjennomført flere tiltak de siste 12 månedene for å opprettholde virksomheten. Men vi er kommet til punktet der det dessverre ikke er mulig å se for seg produksjon av høyrent silisium i Norge som går i balanse. Vi beklager at dette nå rammer dyktige REC-ansatte, sier administrerende direktør Jan Enno Bicker i REC.

Hovedverneombud Vidar Ree, sier at dette er en trist dag. Foto: Victoria Marie Nordahl

Har vært stengt

Industribedriften måtte stenge ned produksjonen i august i fjor grunnet høye strømpriser. De permitterte da over 200 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn.

I mars i år startet bedriften opp igjen produksjonen med 122 ansatte, etter at 50 ble sagt opp og rundt 80 hadde sagt opp selv etter å ha fått andre jobber.

I oktober ble imidlertid produksjonen stengt ned igjen i Kristiansand.