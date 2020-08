– Jeg blir provosert på ungdommens vegne og tenker at dette er enda en ting som kan føre til utenforskap, sier Hege Michelson Øynes.

Læreren er én av flere som har reagert på en post Bjørklund klokke- og smykkekjede har lagt ut på sin nettside.

Der reklamerer de for «venninnegaver til skolestart».

– Man må tenke på hva dette kan gjøre med både dem som kanskje må se på at andre får gaver mens de ikke får, og på dem som ikke har råd til å kjøpe slike gaver, sier Øynes.

Lærer Hege Michelson Øynes har gitt Bjørklund klokke- og smykkekjede beskjed om hva hun mener. Foto: Skjermdump fra Bjørklunds nettside

– Lager noe kunstig

Læreren mener Bjørklund med dette er med på å lage en kunstig trend.

– Jeg har aldri sett noen gi slike gaver eller hørt om at det er vanlig. Det har ikke ungdommene mine heller. Da tenker jeg at Bjørklund skaper et behov som ikke er der, sier hun.

Hun påpeker at hun som lærer har hun sett hvor vondt det er for dem som faller utenfor.

Dette er en av reklamevariantene folk reagerer på. Foto: Skjermdump fra Bjørklunds nettside

– Verre om vi hadde vært yngre

De 17 år gamle venninnene Tina og Milana fra Kristiansand, har heller ikke hørt om at det er vanlig å gi venninnegaver ved skolestart.

Om det hadde vært vanlig, tror de unge ville ha taklet det forskjellig.

– Selv tror jeg ikke jeg ville reagert noe særlig, for i min vennegjeng er det ikke så mye press. Om jeg hadde vært i en annen gjeng, hadde det kanskje vært annerledes, sier Tina.

Venninnene tror det ville vært verre om noe sånt hadde skjedd da de gikk på ungdomsskolen.

Da var de mer opptatt av å passe inn og føle seg som en del av gjengen.

– Presset har avtatt veldig på videregående, sier de.

16 år gamle Madelen synes ikke det bør reklameres for slike gaver.

– Det er ikke alle som har råd og det kan føre til at noen føler seg utenfor, sier hun.

16 år gamle Madelen forteller at hun følte mer press da hun var yngre. Nå som hun går på videregående, synes hun det både er lettere å gjøre som hun selv vil. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Ønsker at posten slettes

På Bjørklunds nettside har lærer Øynes skrevet at hun mener posten bør slettes.

– Jeg ønsker de skal slette posten fordi jeg mener dette er med på å skape et uhørt press både på ungdommer og foreldre som kanskje må betale. Presset er tøft nok som det er, sier hun.

Øynes har bedt Bjørklund klokke- og smykkekjede om å slette reklamen. Foto: Skjermdump fra Bjørklunds nettside

– Vi synes det er trist

Administrerende direktør i Bjørklund Lars Tomas Tveit, sier det slett ikke har vært deres hensikt å bidra til kjøpepress blant skolebarn.

– Vi lever av å selge produkter, men ønsker ikke å bidra til kjøpepress i denne aldersgruppen. At noen oppfatter det slik, synes vi er trist. Da har vi bommet med budskapet vårt, sier han.

Tveit sier tanken har vært å bruke en tematikk som har vært innarbeidet i handelsbransjen i lang tid og som mange andre aktører også bruker.

– Det er mange som bruker begrepet skolestart og som har aktiviteter knyttet opp mot dette, for eksempel bokhandler og sportsbutikker. Vi har trodd dette skulle komme annerledes ut enn det har vist seg å gjøre. Det er vi lei oss for.

Han forteller at de nå har bestemt seg for å fjerne det som kan av denne kampanjen.

– Vi vil også stoppe all utsending av digitale annonser, sier Tveit.