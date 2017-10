Reagerer på straff mot «snokelegen»

Pasienten som opplevde at en lege snoket i journalen hans, mener det er galskap at legen «slapp unna» med advarsel og 10.000 kroner i bot. Pasienten har engasjert advokat for å klage på politiets straff. Han vurdere søksmål mot legen og Sørlandet sykehus.