– Alle kort bør legges åpent frem på bordet, både fra kommunen og de involverte politimennene, mener etikkekspert Einar Aadland.

Han reagerer på NRKs avsløring om at to politimenn har jobbet for et eiendomsfirma og forhandlet med kommunen bak politimesterens rygg.

Lensmann Asbjørn Skåland og en politikollega har solgt ut tomter fra et stort industriområde.

Dette fikk de overta med et rente- og avdragsfritt lån fra kommunen.

– De involverte bør gjøre rede for sine roller og forbindelser i saken, sier Aadland.

Begge de to politimennene avviser at de har gjort noe galt. De ønsker ikke å kommentere kritikken fra etikkeksperten.

Mangeårig lensmann i Flekkefjord, Asbjørn Skåland har sagt til NRK at han har hatt en «observatørrolle» i selskapet. SMS-er og dokumenter viser noe annet. Foto: Lars Eie / NRK

Etter NRKs henvendelser, har politimesteren i Agder meldt lensmannen til Spesialenheten for politisaker.

De har opprettet straffesak.

Den andre politimannen er ikke meldt til Spesialenheten. Politimesteren sier det er fordi NRKs «påstander» mot ham er av «en annen karakter».

– Lite tillitvekkende

Det er strenge regler for hva politifolk kan drive med ved siden av jobb. Blant annet for å sikre at de ikke har økonomiske interesser som styrer vurderingene deres.

Såkalte bierverv må godkjennes av politimesteren for å unngå dobbeltroller. Det gjelder både hvis man skal eie aksjer i firma, eller ha styreverv.

Dokumentene NRK har fått innsyn i, viser at politimennene har drevet med mer enn de har hatt fått godkjent.

– Saken virker ikke tillitvekkende, sier Aadland.

Etikkeksperten kjenner de etiske reglene i politiet godt. Han har blant annet vært med på å skrive boken «Profesjonsetikk for politiet».

I saken fra Flekkefjord mener han det er viktig å avklare eventuelle eierinteresser som kan true habiliteten som politi.

Aadland mener også det er viktig med åpenhet rundt kommunens håndtering i denne saken.

Etikkekspert Einar Aadland. Foto: VID Vitenskapelige Høgskole

Avviser at de har gjort noe galt

Både Skåland og politikollegaen mener de ikke har noe å skjule.

NRK har sendt dem opplysningene i denne saken. De vil ikke stille til intervju.

Lensmannen fikk for litt over ti år siden beskjed om å trekke seg helt ut av eiendomsprosjektene.

Han overførte aksjene til kona, og trakk seg fra alle styreverv.

Politibetjenten fikk lov til å fortsette som eier, men også han trakk seg fra styrevervene i næringsparken.

Likevel har de to fortsatt å jobbe for firmaet. Begge er omtalt i styrepapirene som «observatør». De mener dette var lovlig.

Politimennene har blant annet forhandlet frem avtaler med kommunen, og vært i direkte kontakt med rådmannen på vegne av firmaet.

Det viser blant annet SMS-er som NRK har fått innsyn i:

Denne SMS-en er sendt fra lensmann Asbjørn Skåland til rådmann Bernhard Nilsen. SMS fra lensmann til rådmann i 2. desember 2015. Denne SMS-en er sendt fra politibetjenten til rådmann Bernhard Nilsen. SMS fra politibetjent til rådmann 15. april 2021.

NRK har i styredokumenter og i samtaler med kommunen funnet at de to fra 2013 og fram mot 2022 også har gjort følgende:

Begge har hatt møter med kommunen på vegne av firmaet.

Begge har deltatt på styremøter i firmaet og fått styredokumenter på e-post.

Lensmannen har sjekket ut mulighetene for å etablere Bitcoin-mining på området.

Lensmannen var i møte med ordføreren på vegne av firmaet.

Det 140 mål store næringsområdet på Trøngsla i Flekkefjord. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tok utbytte på 900.000

NRK har bedt om innsyn i tillatelsene Skåland har hatt. Det har vi ikke fått. Men Agder politidistrikt sier Skåland ikke skal ha hatt bierverv de siste fem årene.

NRK har derimot fått tilsendt den andre politimannens søknader og tillatelser om bierverv.

Fra 2013 har han ikke hatt lov til å sitte i styret i næringsparken.

I 2016 og 2019 skriver politibetjenten at han har trukket seg ut av styret, og at han har «ingen rolle der.»

Men e-poster og SMS-er politimannen har sendt rådmannen viser tvert imot at han har vært aktiv i forhandlingene med kommunen frem til 2022.

Året før tok politimannen et utbytte på 900.000 kroner fra eiendomsselskapet. Det samme gjorde kona til lensmannen.

Fra: Politibetjenten Til: Bernhard Nilsen (rådmann i Flekkefjord) Sendt: 04.02.2022 Emne: Re: Avtale om tilbakeføring av fast eiendom Hei, Har hatt en gjennomgang av avtaleutkastet. Her er det en del som må endres litt på og som må tas høyde for. Vi vil komme med et justert avtaleutkast tidlig i neste uke. Det vises til kart, kunne dere fått oversendt et godt kart som viser områdene dere skal overta? Jeg fikk ikke det vedlagt. Ha en riktig fin helg. Mvh XXX

Ingen referater

Det bør også være åpenhet rundt kommunens rolle i denne saken, mener etikkeksperten som NRK har snakket med.

Rådmann i Flekkefjord, Bernhard Nilsen, bekrefter at han har sittet i møter og forhandlet med både lensmannen og politibetjenten.

Men det er ikke skrevet referat fra flere av disse møtene.

Hvorfor er det ikke skrevet referater fra forhandlingsmøtene der politimennene har vært til stede?

– Det har blitt utarbeidet offentlige saksfremlegg som viser hvilke problemstillinger som har vært drøftet. Kommunen har i denne prosessen lagt vekt på å ivareta kommunens interesser, svarer Nilsen.

Burde det vært skrevet referater?

– Ved at sakene så har blitt behandlet i full åpenhet i ulike politiske utvalg, så mener jeg at kravet om transparens har blitt ivaretatt fra kommunens side.

Rådmann i Flekkefjord kommune, Bernhard Nilsen. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Ingen kommentar

Politimester Kjerstin Askholt vil ikke stille til intervju. Siden hun har meldt lensmannen til Spesialenheten viser hun derfor til dem.

Hun skriver i en e-post:

– Agder politidistrikt er opptatt av å være åpne. Jeg tar politiets håndtering av dette på største alvor.

Tidligere politimester Kirsten Lindeberg hadde det øverste ansvaret fra 2008 til 2021. NRK har bedt henne om kommentar gjentatte ganger. Hun vil ikke si noe.

Politimester i Agder, Kjerstin Askholt har sendt saken til Spesialenheten etter at NRK begynte å be om innsyn. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Spesialenheten: – Ikke mange slike saker

Spesialenheten har opprettet straffesak mot lensmannen.

– Dette kan være forhold som rammes av bestemmelsen om grov tjenestefeil, sier etterforskningsleder Rune Fossum.

De holder på med «innledende undersøkelser», og har ikke avhørt Skåland.

Hos Spesialenheten er dette fasen før de bestemmer seg for henleggelse eller videre etterforskning.

– Vi skal prøve å få tatt en avgjørelse i løpet av uka.

Fossum sier saken skiller seg ut.

– Vi har ikke hatt mange slike saker.