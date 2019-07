– Dette er en evigvarende problem i bransjen, sier administrerende direktør i Aquarama Bad i Kristiansand Unni Mesel.

Badeanlegget er ett av flere i Norge som fortsatt sliter med at mange gjester dusjer med klær. Det skjer til tross for flere kampanjer med fokus på at det skal dusjes naken før man går i bassenget.

Administrerende direktør i Aquarama Bad i Kristiansand Unni Mesel, ved plakaten som skal minne gjestene på at de skal dusje uten badetøy. Foto: ZHILWAN MANBARI / NRK

Svie i øynene og ubehagelig lukt

Gjester som dusjer med klær, betyr flere bakterier i vannet.

Når disse blandes med klor som blir brukt til å rense vannet, får det en uønsket effekt.

– Det blir økte mengder med restprodukter, noe som kan føre til svie i øynene og en ubehagelig klorlukt, sier direktør ved Pirbadet i Trondheim Annikken Sandberg.

Ved Pirbadet i Trondheim opplever de at en relativt stor del av gjestene ikke dusjer nakne før de går i badelandet. Det bekreftes av direktør Annikken Sandberg. Foto: TOR BEISVÅG / NRK

Nordmenn verre enn dansker

Dansker reagerer også på nordmenns dusjvaner.

Det skjer blant annet ved Skallerup seaside resort, som har mange norske gjester.

– Dansker gjør oss oppmerksomme på problemet og påpeker at det burde kontrolleres om folk vasker seg ordentlig før de skal i badelandet, sier aktivitets- og markedssjef Sophie Stenild.

Selv har hun også registrert at det er en vesentlig forskjell mellom dansker og nordmenn når det gjelder dusjing. Hun tror det kan forklares med forskjellig kultur.

– Nordmennene vi snakker med på grunn av dette, forteller at de ikke er vant til å vaske seg uten badetøy før de skal i bassenget, og at de ikke gjør det i Norge, sier hun.

Aktivitets- og markedssjef ved Skallerup seaside resort i Danmark, Sophie Stenild, mener at mange nordmenn er for dårlige til å vaske seg ordentlig før de går i badelandet. Det samme gjelder også gjester fra Holland. Foto: Skallerup seaside resort

Blyge unge

Mens Skallerup opplyser om at det er både barn og voksne som ikke følger dusj-reglene, er inntrykket ved flere av de norske badeanleggene at det er de unge som svikter.

17 år gamle Laylevin Tim, som jevnlig besøker Aquarama Bad i Kristiansand, har også lagt merke til det.

– Jeg tror det er mange unge som er flaue og ikke er komfortable med å dusje nakne, sier han.

Bygger båser

Ved svømme- og stupeanlegget AdO Arena i Bergen, har de tatt blygselen til etterretning.

Der bygges det nå båser hvor gjestene kan dusje i fred uten at noen ser det.

– De unge i dag er mer redde for å dusje nakne. Det virker som om det er en trend, sier daglig leder Håkon Egeberg Johansen.

Ved badeanlegget Vannkanten i Bergen tar de andre grep.

– Gjester som kommer «tørre» ut av garderoben, har blitt sendt tilbake for å dusje, sier daglig leder Mette Thormodsen.

Det samme gjøres ved Skallerup i Danmark.