– Kristiansand har en stor andel med ukjent smittekilde, sier fylkeslege i Agder, Anne Sofie Syvertsen.

352 personer er smittet i Kristiansand til nå i februar. De siste to ukene har kommunen over 200 smittede per 100.000 innbyggere.

Hvert fjerde smittetilfelle den siste uka har ukjent smittevei, ifølge ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

– Jeg syns det virker som folk ikke skjønner alvoret. Bare i dag har jeg sett flere eksempler hvor folk ikke bruker munnbind inne i butikker, sier Høyres gruppeleder i Kristiansand, Renate Hægeland.

Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen sier smittesituasjonen i Kristiansand er ustabil. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Vil ha munnbindpåbud

Politikerne i Kristiansand vil at folk bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Men uten et påbud, kan ingen straffes for å la være.

Hægeland vil ha strengere regler, og mener munnbind må være påbudt for at folk skal innse alvoret.

Det har de gode erfaringer med i Bergen, sier helsebyråd Beate Husa.

– Vi hadde det som et påbud, og jeg tror det har blitt en vane på linje med tannpuss. Bruk av munnbind gjør folk bevisst på at vi fremdeles er i en pandemi, sier hun.

– Jeg syns det er litt skummelt at det er mer smitte her. Men jeg syns også det er kjipt at de stengte treningssentrene. Det tror jeg veldig mange mener, sier Muhammed Azimeh.

Muhammed Azimeh og Abdullah Younas syns det er kjipt at treningssentrene er stengt. Foto: Daniel Ducros / NRK

– Veldig upassende

Politikerne i Sørlandets største by valgte tirsdag å stenge tappekraner og treningssentre.

Det førte til at kristiansandere ringte nabokommunen Vennesla for å få trent.

– Det var ikke mange minuttene før telefonen begynte å ringe, sier Jorunn Salvesen, som er daglig leder ved Cardio 24 i Vennesla.

– Det var vel det jeg håpte ikke skulle skje. Jeg syns det er veldig upassende, sier ordfører i Vennesla Nils Olav Larsen (KrF).

Han frykter nå at kristiansandere på besøk skal ta med seg koronaviruset over kommunegrensa.

Høyres Hægeland reagerer på at folk leter etter smutthull i tiltakene.

– Det er veldig lite solidarisk, og jeg tar sterkt avstand fra det. Nå er det viktig at folk tar i et tak for fellesskapet, sier hun.

Dette er tiltakene i Kristiansand Ekspandér faktaboks Stenge treningssentrene

Total skjenkestopp på utesteder

Stenge svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende

Stenge innendørs fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

Serveringssteder, som restaurant, kafé, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering.

Kommunen vil også at folk skal bruke munnbind på offentlige steder innendørs, hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre mennesker. Det foreslås samtidig at følgende tilbud kan holde åpent: Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere.

Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år Tiltakene gjelder fra natt til onsdag 24. februar, og varer i første omgang til 4. mars.

Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen mener man ikke kan skylde på innbyggerne.

– Vi må regne med at folk prøver å finne smutthull. Folk kommer til å søke utløp for sin aktivitet. Da er det treningssentrenes ansvar å ha kontroll, sier hun.

– Vi tar ikke imot folk fra Kristiansand eller nabokommunene. Kun venndøler, forsikrer Salvesen.

Jorunn Salvesen ved Cardio 24 i Vennesla sier de ikke slipper inn kristiansandere. Foto: Daniel Ducros / NRK

Koronatestene sendes til Oslo

Til tross for høye smittetall i Kristiansand, har ikke nabokommunene innført strengere smitteverntiltak. Lindesnes og Vennesla har stengt svømmehallene for å unngå at kristiansandere kommer på svømmebesøk.

– Vi følger nøye med, og har ekstra kontroll på skjenkestedene, sier ordfører Larsen i Vennesla.

Stor pågang etter koronatester i Kristiansand gjør at alle testene nå sendes direkte til Oslo.

Det betyr at alle prøvene også blir testet for muterte virusvarianter.

– Det er ikke påvist mutasjon i utbruddene i Agder, men vi må forvente at det vil skje, sier fylkeslege Syvertsen.